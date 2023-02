Fostul avocat din Iași acuzat de uciderea soției, vrea să iasă din închisoare. Ce invoca bărbatul

“Inculpatul (fost avocat ) din Iași care a fost trimis in judecată pentru omor calificat vrea sa scape de arestul preventiv invocând nulitatea întregii urmăriri penale. Este vorba despre bărbatul care a aruncat-o pe geam pe concubina lui însărcinată, tot avocat, in vârsta de 26 de ani.

De asemenea reia și date șocante din ancheta cum ca victima a fost inconștientă la momentul aruncării ei de pe geam. Este contestat și materialul criminalistic probator iar inculpatul o sa încerce săptămâna viitoare la ICCJ sa întoarcă soarta procesului. Urmează ca familia victimei sa se constituie la acest moment cu cerere de daune civile morale și materiale având in vedere și starea de graviditate a victimei” spune avocatul Adrian Cuculis , cel care reprezintă familia victimei. Practic in acest fel Felecanu spera sa scape și de dosar, dar și de închisoare. Oribilului eveniment a avut loc pe data de 18 iunie 2021.

Potrivit actelor de la dosar, bărbatul și-ar fi sugrumat iubita însărcinată, Monica Cioată, avocată stagiară la cabinetul său. “Martorii care locuiesc în apartamentele situate dedesubt ori lateral faţă de apartamentul în care a avut loc conflictul – într-un bloc turn din zona Târgu Cucu – au declarat că în apartamentul lui Felecanu Sebastian a avut loc un conflict, o femeie a ţipat de mai multe ori „de disperare, ca şi cum se temea de ceea ce voia să-i facă bărbatul”, a strigat de mai multe ori „Nu! Nu! Nu!, ca şi cum nu voia ceva, iar la sfârşit s-a auzit un ţipăt, «Aaaa!» şi o bufnitură”, arată procurorii in actele de la dosar. Potrivit acestora, Monica Cioată ar fi fost sugrumată şi aruncată pe fereastră. Anchetatorii susțin ca toate comportamentele violente ale avocatului aveau un singur punct in comun: consumul de alcool: Felecanu se îmbăta şi urina prin casă, elocventă în acest sens fiind filmarea realizată de victimă în timpul convieţuirii cu inculpatul, în care acesta urina pe un dulap din dormitor, în timpul nopţii, când se afla şi sub influenţa băuturilor alcoolice. De altfel, pe fondul consumului de alcool se pare ca bărbatul avea manifestări agresive verbal şi fizic”, se arată în cererea de arestare pronunţată în dosar de magistraţii Curţii de Apel Iaşi.