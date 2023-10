Un român, tată a 13 copii, obligat să plătească o datorie colosală

Un român, în vârstă de 48 de ani, tată a 13 copii, trebuie să întoarcă statului belgian suma de 241.000 de euro. Acesta ar fi încercat să amăgească autoritățile străine. El și soția sa au planificat o situație prin care au primit indemnizații din fondul social al Belgiei, atunci când nu se aflau acolo. Familia încearcă să soluționeze situația dificilă creată.

Un român de 48 de ani are mari probleme, după ce a încasat alocații pentru familia sa numeroasă de la statul belgian, în timp ce copiii săi nu locuiau acolo.

Daniel și Estera ar fi pus la cale un plan despre care credeau că va da rezultate. Lucrurile au decurs bine până la un anumit moment.

Cei doi soți români cresc împreună 13 copii. Aceștia s-au folosit de adresele rudelor și a doi nepoți care locuiesc în localitatea Wavre, Belgia, pentru a primi diverse indemnizații.

Un român copleșit de probleme

Lucrurile au mers strună până când autoritățile sociale din Belgia au efectuate controale la imobilele respective. Verificările au demonstrat că persoanele care primeau indemnizații nu locuiesc acolo.

Astfel, bărbatul și membrii familiei sale au ajuns în vizorul statului, pe care au încercat să-l tragă pe sfoară.

Daniel este acum pus în fața faptului împlinit și are probleme serioase cu legea. Autoritățile belgiene cer returnarea banilor primiți, suma ajungând la 241.000 de euro, pe care i-a încasat timp de șase ani, octombrie 2015 – septembrie 2021.

Planul uragan al lui Daniel

Bărbatul s-a înregistrat ca liber profesionist pe un șantier de construcții în 2015 și a cerut atunci alocații pentru cei treisprezece copii ai săi care ar fi locuit în România, dar nu în Belgia.

Verificările autorităților străine au scos la iveală faptul că Daniel nu vorbește franceză, nu are mașină înmatriculată în Belgia și nu are nici măcar un număr de telefon înregistrat acolo. După perchezițiile făcute de inspectorii de la Oficiul de Muncă s-a constatat că în locuințele respective, trecute drept domicilii, nu se afla nimeni din familia lui Daniel. Cercetările au continuat. Acestea au demonstrat că nu există cheltuieli zilnice, retragerea banilor în numerar, potrivit unui cotidian francez.

Familia și-a luat un avocat. Acesta susține că vizitele autorităților din Belgia s-au făcut în perioada pandemiei de COVID, atunci când familia era acasă, în România. Oricum Daniel a fost judecat pentru fraudă socială. Instanța a achitat-o ​​pe Estera, mama celor 13 copii, și pe toți ceilalți inculpați. Acum, cetățeanul din România are de achitat o amendă de 16.000 de euro, suspendată, și cu obligația de a rambursa cei 241.000 de euro primiți din fondul de alocații familiale al Belgiei, scrie cancan.ro.