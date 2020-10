După o experiență dezastruoasă la FCSB, echipă la care nu a reușit să se impună, Adrian Petre (22 de ani) s-a transferat în Italia, la Cosenza, echipă din liga a 2-a. Italienii au remarcat că atacantul vine din țara lui Gheorghe Hagi și Adrian Mutu. Foștii internaționali români au jucat în Serie A. Primul la Brescia, iar cel de-al doilea la Inter Milano, Verona, Parma Juventus, Fiorentina și Cesena.

„Vine din patria lui Gheorghe Hagi și a altui Adrian, Mutu, și are dinamită în șut. Ar putea fi o completare în ofensiva noastră, poate o ….Petrestojka!”, au scris italienii pe siteul oficial al clubului. Ieri, noua echipă a românului a remizat, în deplasare, la Spal, scor 1-1. Adrian Petrea a ajuns la FCSB în 2020, fiind transferat de la gruparea daneză Esjberg. Gigi Becali a plătit 800.000 de euro pentru el, iar acum l-a trimis în Italia sub formă de împrumut. Cei de la Cosenva vor decide dacă îl vor cumpăra pe fostul internațional de tineret.

Postare cu cântec pe Facebook

După ce a fost trecut pe linie moartă la FCSB, pe contul de Facebook al fotbalistului a apărut un mesaj transmis patronului. „Prima ta greșeală a fost să crezi că sunt una dintre oile tale”.

Ulterior, Petre a explicat că a fost o greșeală și a șters postarea. „Altcineva îmi administrează conturile pe Social Media. Am intrat și am văzut, am șters repede, am vrut să lămuresc situația. Dacă am ceva de zis, zic în față, nu pe Social Media. Îmi cer scuze dacă am supărat pe cineva. N-aș fi postat niciodată genul ăsta de poză.

De regulă, cine postează mă consultă. În seara asta nu m-a consultat. A avut poate o tresărire de orgoliu, nu știu. Un prieten apropiat administrează contul. M-a pus pe mine într-o situație nasoală. Am vrut să lămuresc.

Am șters. Chiar îmi cer scuze pentru ce s-a creat după această postare”, a spus Petre.