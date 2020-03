Un român care a câștigat 16.000 de lire sterline pentru discriminare rasială, a revenit după un an la fostul loc de muncă, și s-a răzbunat. Valentin M. s-a dus la o pizzerie din Heaton, Newcastle, împreună cu doi prieteni, tot români. Au fost întâmpinați de fiica proprietarului. Aceasta nu a vrut să le spună unde era tatăl ei, ceea ce i-a scos din minți pe cei trei.

Românii au luat-o pe sus pe fată și au aruncat-o în cuptorul de pizza, încălzit la 280 de grade C. ”Când au intrat nu eram îngrijorată, dar dintr-o dată au început să urle și m-au împins în cuptor. Eram șocată și nu am realizat că am fost rănită”, a povestit Jae Lockhart.

Tânăra va rămâne cu cicatrici pe viață. Ea spera ca, odată cu trecerea timpului, semnele să se diminueze. Ceea ce nu poate înțelege este pedeapsa ușoară pe care a primit-o românul după acest act de agresiune. Bărbatul a primit anul trecut despăgubiri de la fostul său angajator, pe care l-a acuzat că l-a plătit cu doar 4 lire pe oră, și că l-ar fi supus unor abuzuri rasiale.

Acum, pentru că a agresat-o pe fiica fostului angajator, a primit o pedeapsă de două luni de închisoare cu suspendare de 18 luni și va trebui să plătească despăgubiri de 3.000 de lire pentru pagubele produse restaurantului. Colegii lui de agresiune au scăpat și ei cu pedepse cu suspendare, iar aceștia doi nu au fost incluși în plata despăgubirilor.

Sursa: Metro.co.uk

Te-ar putea interesa și: