Gabor Ianku Strinfi, unul dintre romii cu care actorul Jean-Claude Van Damme a petrecut timp în București, a relatat totul despre seara în care cei doi au făcut cunoștință pentru prima dată. Bărbatul a povestit și despre stare vedetei de la Hollywood, despre care se zvonește că ar fi consumat substanțe interzise, motiv pentru care a dansat pe manele.

Ce a făcut Jean-Claude Van Damme în București. Nu era nici K.O. de beat, nici ‘tras’

Gabor Ianku Strinfi a explicat într-un live de pe Facebook despre experiența pe care a trăit-o alături de marele star de la Hollywood, în București. Cei doi au petrecut de la ora 8 până dimineața următoare, la ora 10.

„Pentru mine a fost ceva enorm să-l întâlnesc şi mai ales să fiu cu el la masă şi să mă plimb. Ne-am distrat, ne-am simţit bine, după cum aţi văzut şi pe live. Îi văd pe unii acum care comentează că i-am stricat imaginea. Vorbiţi toţi cum vreţi. Să fiţi sănătoşi toţi, şi cei care vorbiţi de bine şi cei care vorbiţi de rău. Vreau să vă spun să nu mai fiţi răutăcioşi, fiţi voi băieţi buni.

E cazat la omul la hotel de șase stele. Nu era nici K.O. de beat, nici ‘tras’. În Bucureşti ne-am întâlnit. Am profitat de ocazie şi până la urmă n-am fost nici beat în halul ăla, n-am fost nici singur să-mi fac de cap, am fost cu taică-miu. Ne-am întâlnit în seara respectivă, ne-am împrietenit. Am hotărât să ieşim în oraş şi am ieşit cu maşina mea personală, nu cu taxiul sau alte chestii.

N-a fost obligat, n-a fost forţat, nici nu cred că poate cineva să-l forţeze cineva. Eu sunt o persoană simplă, nu sunt interlop, nu sunt mafiot. A fost respect reciproc, am băut, am mâncat, ne-am distrat şi l-am lăsat la hotelul unde e cazat. Ne-am distrat de la ora 8 seara până dimineaţa la 10. N-a fost cu bodyguardzi după el, gândiţi şi voi logic”, a relatat Gabor Ianku Strinfi.

Jean-Claude Van Damme și-a petrecut timpul alături de romi cu care s-a distrat de minune

Actorul de la Hollywood Jean-Claude Van Damme s-a deplasat într-o călătorie în România, care se pare că îl binedispune pe vedetă. Deși nimeni nu se aștepta ca actorul să fie plăcut surprins de manele, el a fost filmat chiar dansând pe ele.