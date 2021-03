Benedek Imre, un cunoscut cardiolog din România, acuză medicii, după ce fratele său a murit de coronavirus. Vizat este personalul de la ATI Mureș. Un discurs vehement, venit după ce fratele său, Bendek Istvan a murit anul trecut după ce s-a infectat cu coronavirus. Acesta era coordonator al Secției Clinice de Hematologie și Transplant Medular a Spitalului Clinic Județean. Și profesor universitar în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

A decedat la data de 1 septembrie, după ce fusese diagnosticat cu coronavirus. „A fost legat, avem filmul înregistrat de bolnavii care au stat în aceeași încăpere. În care el coerent refuză să fie legat și totuși l-au legat. Este regretabil și de condamnat pentru că elevii lui pe care i-a educat l-au legat. Așa ceva înseamnă că acești oameni nu au ce căuta în medicină. A fost internat, când o directoare, care tot eleva lui a fost, în loc să îi dea medicamentul i-a spus că nu se aprobă.” A povestit Benedek Imre la emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3.

Un reputat cardiolog din România acuză medicii care i-au tratat fratele răpus de coronavirus

„Sunt adeptul că mai bine să dai medicamentul degeaba și să pierzi banii, decât să participi la sistemul politic ca să economisești banii, ca politicul să te laude. Nu!” A mai afirmat cardiologul.

„Pe noi dacă ne informa corect, noi aveam suficienți bani, familia, ca să-l trimitem la București, la Viena, la Budapesta cu elicopterul. Deci noi am fost privați de informație. Pe lângă faptul că a fost legat și avem filmul, este regretabil cum a reacţionat administrația. Adică noi, familia, care face parte din sistem, suntem mulți medici, am fi vrut ca să nu fim circari să aplanăm discuția. În limita posibilităților, și voiam să știm ce s-a întâmplat.

Am cerut foaia de observație. Domnul director, care de de mult trebuia să își dea demisia, dar politicul îl ține, când am cerut foaia de observație ne-a refuzat.”

Benedek Imre și-a continuat tirada. „Dacă te-ai făcut medic să fii la dispoziția bolnavului când el este bolnav, nu când tu ai programul de lucru. Este o slăbiciune a sistemului și a medicilor. Este cel mai ușor să laşi bolnavul, sedezi masiv și legi bolnavul în loc să stai lângă el.

„Ne-a dezumanizat această boală”

Am lucrat în terapie intensivă, eu nu am legat pe nimeni. Prima lege a medicinei bolnavul îl tratezi când are nevoie și din minut în minut când este critic. Din păcate, unde au fost fratele meu erau era o strigare vine iar un pacient. Era cu sacul negru. Din păcate nu s-a făcut autopsia și medicul legist a jurat să facă autopsii.

Dacă nu le faci atunci de ce mai face această profesie? Această depersonalizare, că am băgat omul în sacul negru și nu au voie să vadă, nu e ok. Ne-a dezumanizat această boală.” A mai spus medicul.