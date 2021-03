A murit legat de pat! Este vorba despre profesorul Benedek Imre, chirurg cardiovascular la Instititul de Cardiologie din Târgu Mureș. Profesorul Benedek a povestit la emisiunea ”Sinteza Zilei”, de la Antena 3, cum fratele său, un alt cunoscut profesor în medicină, a murit legat de pat.

Profesorul Benedek Istvan, a fost unul dintre reputații specialiști români în domeniul hematologiei. Acesta a fost coordonatorul Secției Clinice de Hematologie și Transplant Medular a Spitalului Clinic Județean. În august 2020, profesorul Benedek Istvan s-a infectat cu noul coronavirus și a decedat la data de 1 septembrie 2020.

A murit legat de pat. Drama familiei Benedek

Familia profesorului Benedek Istvan acuză sistemul de medicină, de delăsare. Profesorul de cardiologie Benedek Imre spune că fratele lui era conștient, legat de pat, și le cerea celor de la terapie intensivă să îl dezlege.

„Fratele meu a fost legat de pat. Este real că familia posedă un film în care se vede că fratele meu vorbește coerent, expune părerea și roagă să fie dezlegat. Acest lucru nu se întâmplă. Noi acest film nu-l vom difuza pentru că este sentimental foarte greu de acceptat. Însă, este o anchetă în derulare, anchetă penală de aceea nici nu aș putea să vă spun prea multe”, a spus profesorul Benedek Imre.

Situația de la Sibiu și de la Târgu Mureș pare generalizată în tot sistemul de medicină românesc. Practic, în două cuvinte, totul se poate caracteriza prin ”delăsare” și ”dezinteres”.

I s-au adminitrat medicamente cu care nu a fost de acord

Cu toate că medicii sunt deja foarte bine plătiți, sunt și cazuri ale unor cadre medicale care nu își dau interesul pentru pacienți. Dezvăluirile de la Sibiu sunt absolut șocante, oameni lăsați sa moară sau sedați puternic pentru a nu deranja.

Chirugul cardiolog, omul care a făcut tranplanturi de inimă, Benedek Imre a pus degetul pe rană. Spune despre fratele său că i s-au administrat medicament cu care el nu a fost de acord.

„Directorul medical nu a aprobă medicamentul pe care trebuia să îl primească din prima zi. Dacă îl primea după experiența mea, rămânea în viață. La clinica noastră, unde lucrez eu, nu am pierdut niciun pacient cu Covid 19 și cu infarct miocardic acut. Am militat să fie tot timpul un medic prezent. Noi am avut posibilitatea să îl ducem la alte clinici de renume în București, Budapesta sau Munchen. Dacă nu poți să dai un medicament trebuie să spui asta, nu să spui că nu e nevoie”, a spus profesorul Benedek Imre.

Și mai grav este faptul că medicii i-au administrat medicamente greșite, profesorului Benedek Istvan. Un astfel de episod a fost povestit de chirurgul de cardiologie.

„Este revoltător ca un profesor cunoscut să moară ca urmare a incompetenței, a birocrației, să moară legat de pat de elevii lui. În cazul fratelui meu, și multe alte cazuri, prea multe vieție pierdem când medicii primesc bani suficienți și se amestecă și birocrați. Fratele meu a fost întrebat, repet fratele meu este profesor universitar de hematologie, dacă să i se dea un medicament. El spune că sub nicio formă. Adoarme, ei îi dau medicamentul, și după 3-4 ore se sufocă”, a mai spus Benedek Imre.