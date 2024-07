Social Un raion din Republica Moldova se confruntă cu o criză în domeniul asistenței sociale







Republica Moldova. S-a ajuns la o criză profundă de personal, în domeniul asistenței sociale, în raionul Ialoveni din Moldova.

Nu mai există suficienți asistenți sociali comunitari și specialiști în zona drepturilor protecției copiilor. Situația are la bază un mare neajuns, după cum au afirmat autoritățile locale. Este vorba despre salariile foarte mici, care nu sunt motivatoare pentru a lucra în acest domeniu.

Nouă joburi de asistent social comunitar sunt neocupate în acest moment, inclusiv trei în orașul Ialoveni, acolo unde activează acum un singur asistent social. Satele Văsieni, Ruseștii Noi și Pojăreni stau dezastruos, pentru că aici nu e niciun asistent social. La Răzeni activează doi asistenți dar ar fi nevoie de trei, iar la Bardar există unul și ar mai fi nevoie de încă o persoană.

Criză de asistenți sociali în Republica Moldova

„Este greu să faci față unei comunități atât de mari de una singură, ne mobilizăm. Avem perioade când suntem foarte aglomerați și atunci ne vine foarte greu. Rămânem peste program, ne luăm de lucru și acasă, dar mă strădui să fac față”, a explicat Valentina Bivol. Ea lucrează ca asistent social, la Bardar, o localitate cu o populație de aproximativ 5.000 de locuitori.

Muncește pentru încă o persoană, pentru că un post este vacant. Salariile sunt mici, față de volumul foarte mare de muncă pe care îl depune lunar.

Marea problemă, legată de salarii

„Sperăm să fim mai motivați financiar, pentru că salariul nostru a rămas un pic în urmă. În alte domenii bugetare salariile au crescut, dar la noi s-a oprit procesul. Tineretul trebuie motivat financiar să rămână în localitate, să avem locuri de muncă”, a mai afirmat Valentina Bivol.

„Tare mă ajută, nici cuvinte nu am. Mereu am primit ajutor când m-am adresat și m-a susținut cu una, cu alta și la greu. Iată acum o să mă ajute să scriem o cerere pentru școală că ne este greu. Am o pensie de 2.770 de lei, copiii mai primesc 2.200 de lei. Dar am un credit de 40 de mii pe care l-am luat pentru a trage gazul și pe care îl dăm cu încetul”. a afirmat una dintre persoanele care primesc ajutor din partea Valentinei, conform radiomoldova.md.