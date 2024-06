George Scripcaru, candidat Primăria Brașov: Deblocăm orașul de sub amatorism! Duminică le cer brașovenilor un vot de încredere pentru restartarea proiectelor orașului

George Scripcaru adresează un apel tuturor brașovenilor să participe la votul de duminică pentru alegerea primarului Municipiului Brașov. Acesta consideră că este nevoie de un vot masiv care să sancționeze amatorismul instalat la primărie în ultimii patru ani, sub conducerea Allen Coliban și USR.

“Toți brașovenii simt că orașul este blocat, că proiectele mari nu se mai întâmplă, că Spitalul Regional este doar un subiect de răfuială politică pe agenda USR-ului. Trebuie să restartăm urgent proiectele orașului nostru dacă vrem să recuperăm cei patru ani pierduți. De patru ani nu s-a construit un loc de parcare, nu s-a lărgit niciun drum din oraș, nu s-au construit pasajele de care Brașovul are atât de mare nevoie! Până și Capitala Verde este o formă fără fond, pentru că Brașovul suferă la capitolul spații verzi și poluare, probleme pentru care nu s-a găsit până acum nicio soluție de actuala administrație. Povestea frumoasă de acum patru ani, spusă de actualul primar, s-a transformat într-un coșmar pentru brașoveni. De aceea, avem nevoie de un vot consistent pentru câștigarea Primăriei și pentru asigurarea unei majorități în Consiliul Local. Numai așa vom putem începe din prima zi proiectele de care orașul are nevoie!”, este îndemnul lui George Scripcaru cu 3 zile înaintea alegerilor locale.

“Acum patru ani am fost acuzat că am dosare deschise în justiție. Eu mi-am dovedit dreptatea, peste 10 judecători au spus că sunt nevinovat și că faptele pentru care am fost acuzat nu au existat. Am dus această luptă cu demnitate! Este josnic pentru Coliban și pentru USR să încerce să umfle astăzi același balon de săpun în campania electorală. Dacă se poate vorbi despre clanuri în Brașov, acelea sunt clanurile pe care Coliban le-a pus la masa Primăriei. Clanul Boghiu, Clanul avocaților plătiți regește pentru servicii neprestate, Clanul “3 grame” al celor care vor legalizarea drogurilor și Clanul Coliban - Clem - Deanes care vrea să facă afaceri imobiliare cu banii brașovenilor. Nu există niciun dosar deschis astăzi pe numele meu. Pe numele lui Coliban există! Eu am dovedit că sunt nevinovat, el poate să facă același lucru?”, adaugă George Scripcaru.