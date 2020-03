Antonia Diaconu a criticat problemele din sistemul sanitar din România ce ies acum în evidenţă datorită pandemiei de covonavirus.

Antonia Diaconu: „ Intr-adevar! Nu putem aștepta schimbarea din exterior, trebuie sa contribuim fiecare din noi. Problemele nu s au ivit peste noapte, au existat demult. Se pare ca nu au deranjat, de vreme ce mai nimeni nu a ieșit sa zică- nu avem condiții sa ne facem datoria, ni se cer bani pentru a ajunge pe o anumită funcție, intr-un anumit spital, examenele nu s corecte, sunt favorizate anumite firme pentru achiziții etc. Toată lumea s-a complăcut, făcând ce făcea si cel de lângă el, ca sa-i fie bine. Acum, nu le e niciunuia. Oare de ce? Nu zic ca nu exista doctori excelenți. Si mulți. Si dedicați. Dar exista si altii… iar înainte de a sari cineva cu gura, o fapta de corupție e aproape imposibil de dovedit fără participarea persoanelor oneste din sistem. Vom intra pe drumul cel bun in momentul in care, atunci când ni se cer bani pentru a obține orice se poate obține pe o cale legală, dar poate mai dificila, in loc sa i dam, vom merge la parchet pentru ca cei ce greșesc sa fie dovediți si sistemul dezinfectat”, a scris procurorul DIICOT. Mai mult,Antonia Diaconu a criticat şi lipsa de reacţie a doctorilor faţă de problemele şi ilegalităţile din sistemul medical.

Şi Corina Dragomir, profesor la Universitatea din Piteşti şi jurist a abordat acest subiect

„Magistraţii din judeţul Argeş au protestat, în mod repetat, atât pe treptele Curţii de Apel Piteşti, cât şi pe treptele Curţii de Apel Bucureşti, atunci cand au văzut că legile penale sunt ciuntite, nu în interes personal, ci pentru că ştiau că nu îşi mai pot exercita profesia, în folosul cetăţenilor. Medicii au protestat până acum? Au denunţat problemele sistemului sanitar? Văd asistente de la Suceava, infectate, care nu doresc să îşi decline identitatea şi apar la TV cu vocea distorsionată. Avem curaj?”, a scris Corina Dragomir.

Antonia Diaconu a comentat imediat postarea şi a scris pe social media: Corina Dragomir, profesor la Universitatea din Piteşti şi jurist: „Nu numai că nu s-a protestat, dar nici nu am văzut cadre medicale să se înghesuie să facă denunţuri cu privire la ce se întâmpla în sistemul medical. Poate oamenii nu înţeleg, dar dosarele de corupţie sunt greu de dovedit fără participarea oamenilor corecţi din interiorul sistemului”, a scris acesta pe contul personal de Facebook.

Te-ar putea interesa și: