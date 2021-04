Acum, completul de trei judecători este compus din: Daniela Panioglu, Nadia Gălățanu și cea din urmă desemnată, Claudia Jderu.

DNA a cerut majorarea pedepselor

La anteriorul termen din proces, un procuror al Direcției Naționale Anticorupție a cerut majorarea pedepselor date în dosarul de corupție al fostului edil al Capitalei Sorin Oprescu. Mai precis, magistratul a solicitat ca instanța care va da decizia finală, Curtea de Apel București, să se orienteze spre o pedeapsă maximă prevăzută de lege în cazul acuzațiilor imputate lui Oprescu – luare de mită, spălare de bani, abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, constituire a unui grup infracțional organizat.

Specialiștii în justiție consideră că aceste acuzări ar putea însuma peste 15 ani de închisoare, scrie g4media.ro.

Avocatul lui Oprescu a cerut achitarea clientului său

În ultimul cuvânt în fața instanței, Sorin Oprescu a declarat că nu a încălcat niciodată legea. „O spun fără falsă modestie, în viața mea am facut bine pentru oameni. (…) Toate acuzațiile care mi s-au adus sunt facute pe vorbele unui om care a comis aceasta delațiune pentru a-și obține o pedeapsă mai mica. (…) De-a lungul mandatului de primar general am avut 462 de plângeri penale, toate sunt incheiate cu NUP. N-am încălcat niciodată legea. Am aproape 50 de ani de muncă. Nu am trecut de bariera pe care mi-a dat o educația. Va rog să țineți seamă că, totuși, am fost și încă mai sunt chirurg, am fost primar general, senator și nu in ultimul rand am o pregatirs academica de ani de zile. Si nu mi s-a reproșat niciodată nici ca mi-a lipsit vreun ban, profesionalismul, că ar fi fost un nemernic care a încălcat legea și am incercat să mă ascund.” a subliniat fostul primar.

Fostul primar Sorin Oprescu a fost condamnat pe 13 mai 2020 la cinci ani și patru luni de închisoare cu executare, decizia nefiind definitivă.

Prins în flagrant și arestat pe 6 septembrie 2015, pe când era aflat la al doilea mandat ca primar al Capitalei, Oprescu beneficiază de un proces care a devenit unul istoric: 90 de termene, 5 ani şi jumătate şi nicio sentință finală…