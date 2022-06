Un prezicător din Ucraina anunță moartea iminentă a lui Putin. Când se va termina războiul

Este posibil să ne întoarcem acasă, va muri Putin, trebuie să ne temem de noile amenințări ale Rusiei? La toate aceste întrebări puse de ucraineni a răspuns celebrul medium Max Gordeev.

Un medium din Ucraina anunță sfârșitul lui Vladimir Putin

Va fi foamete după războiul din Ucraina, când ne putem întoarce acasă și ce ne așteaptă în iunie. Celebrul medium Max Gordeev, expert al postului „Ucraina”, a vorbit în emisiunea „Rana din Ucraina” despre starea agresorului rus și și-a dezvăluit secretul.

Clarvăzătorul a dat asigurări că pericolul pentru ucraineni dispare treptat, iar cei care doresc se pot întoarce deja acasă. Desigur, există mulți factori care trebuie luați în considerare înainte de a lua o astfel de decizie. Printre aceștia se numără problemele financiare și de securitatea din regiune.

Ucrainenii se pot întoarce acasă. Acest lucru este valabil mai ales pentru Ucraina Centrală și de Vest. „În iunie, sectorul energetic al țării noastre se va schimba dramatic, iar acesta este un semn sigur că trebuie să ne întoarcem și să ridicăm economia”, a anunțat Max Gordeev.

Care e principala sursă de putere a liderului de la Kremlin

„Putin încearcă să intimideze oamenii, pentru că asta este ceea ce îl hrănește și îi dă putere. Mulți oameni spun că Putin este mort, dar vă asigur că este încă în viață. Viața lui atârnă în balanță, dar diavolul continuă să îl susțină. Și mai are și un flux de energie care îl hrănește. Putin a devenit mai slab și are o mare problemă la cap – aceasta nu este operabilă.

Dar principala sursă de putere pentru agresor este războiul! Îi place să se lupte și nu contează cu cine. Înțelegeți, el nu are nevoie de Ucraina, Georgia sau Moldova. Doar că războiul este fetișul lui”, a mai declarat Max Gordeev, conform Segodnia

El anunța, în luna aprilie, sfârșitul lui Vladimir Putin. „Va muri din cauza unui cuțit în spate din cauza oamenilor în care are încredere. Este foarte greu de spus când se întâmplă asta. Uneori mi se pare că va fi azi sau mâine, iar apoi înțeleg că Putin nu și-a îndeplinit misiunea, așa ca universul nu-i va da drumul. Dar sunt sigur ca asta se va întâmpla in viitorul apropiat – un an, maxim doi ani. Sunt sigur ca oamenii care l-au susținut pe Putin îl vor trăda foarte curând și spune: Întotdeauna am fost pentru Ucraina, am forțat”.