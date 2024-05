Politica Lucian Bode: PNL are oameni de valoare, cele mai bune proiecte pentru comunitate și experiența cea mai tare în administrație







Secretarul general al PNL Lucian Bode a declarat, joi, la Satu Mare, că PNL are cele mai bune proiecte pentru comunitate. Totodată, acesta a subliniat că guvernarea liberală „s-a bătut pentru a avea cel mai mare program de investiții locale din istoria României”.

Lucian Bode, la Satu Mare: Am demonstrat că se poate să construiești în perioadă de criză

Prezent la Satu Mare, secretarul general al PNL a precizat că guvernarea liberală a demonstrat că poate aduce fonduri europene, inclusiv în perioada de criză. Totodată, acesta a precizat că guvernarea liberală a atras cel mai mare program de investiții din istoria României.

„Oamenii de aici pun familia pe primul loc și cu credință în Dumnezeu merg înainte, indiferent de greutăți. Guvernarea liberală Nicolae Ciucă s-a bătut pentru a avea cel mai mare program de investiții locale din istoria României, Programul Anghel Saligny. Am demonstrat în guvernările liberale că se poate să construiești în perioadă de criză, că se poate să aduci fonduri europene și să ai cel mai mare portofoliu de proiecte.”, a spus acesta.

Despre guvernarea liberală

„Bine v-am regăsit!! Mă bucur să revin la Satu Mare, un județ în care PNL are o echipă puternică, în frunte cu un lider puternic Adrian Cozma.

Dragii mei o spun din capul locului. PNL Satu Mare este o echipă curajoasă care nu ezită să spună lucrurilor pe nume, chiar dacă asta de multe ori a deranjat pe competitori politici.

Și pe bună dreptate se spun aceste lucruri. Pentru că unii nu sunt oameni de cuvânt.

Pleci la drum cu parteneri într-un proiect comun în care să strângi laolaltă energiile constructive, ca să reușești să îți impui viziunea de dezvoltare la primărie și în CJ, și te trezești că partenerii virează brusc la stânga și îți întorc spatele.

Să fie sănătoși, pentru că noi liberalii știm ce avem de făcut. Ei vor căuta drumul dezvoltării tot de pe locul 3, pe 9 iunie!

Am încredere că echipa liberală din Satu Mare își va consolida rezultatul obținut în alegerile din anul 2020 și va ținti spre un procent cât mai mare, demn de cea mai importantă forță politică din județ, PNL!

Dragii mei, sunteți o filială pe care o cunosc foarte bine, am dus împreună multe bătălii electorale și vă știu adevăratul potențial.

Este evident pentru toată lumea că acționați la nivel local într-un context politic complicat, dar acest lucru trebuie să vă motiveze mai mult și să demonstrați că PNL are oameni de valoare, cele mai bune proiecte pentru comunitate și experiența cea mai tare în administrație.”, a menționat secretarul general al PNL.

Mesaj pentru sătmăreni

Liberalul s-a adresat sătmărenilor, precizând că aceștia fac parte dintr-o comunitate în care familia rămâne pe primul loc.

„Județul Satu Mare este un județ liberal pentru că oamenii de aici sunt foarte atașați de valorile europene. Oamenii de aici și-au luat mulți dintre ei destinul în propriile mâini și muncesc în afara granițelor, dar cu sufletul sunt tot aici acasă și sunt foarte legați de meleagurile sătmărene. Oamenii de aici pun familia pe primul loc și cu credință în Dumnezeu merg înainte, indiferent de greutăți.

Pentru ei și pentru familiile lor, pentru toți cei care trăiesc și muncesc în acest județ, noi, liberalii, avem o mare responsabilitate.

Doar liberalii pot aduce dezvoltarea locală și pot uni comunitatea în jurul proiectelor comune. Aici, în Ardeal, în zona de Nord-Vest a României, avem cele mai multe exemple de administrații liberale performante. Patru din cele șase județe ale regiunii au administrație liberală. La Maramureș, la Bihor, la Cluj, la Sălaj, în Bistrița, acolo unde liberalii conduc Consilii Județene și primării de municipii au produs schimbarea.

Județului Satu Mare îi lipsește această administrație liberală județeană care va aduce dezvoltarea coerentă și integrată a județului.

Aici, în județul Satu Mare, diversitatea etnică, religioasă și culturală o întâlnești la tot pasul. Oamenii au găsit punți care să îi unească. Din păcate însă, în politica locală unii sunt puși doar pe dezbinare și jucat pe sub masă.

De aceea, găsesc foarte inspirată deviza voastră– Uniți câștigăm!- pentru că ea exprimă cel mai bine starea de spirit care vă caracterizează și de care este nevoie pentru a construi comunități prospere.

Dragii mei, suntem la un moment al adevărului și trebuie să spunem câteva lucruri mai apăsat despre cum s-a ajuns ca la Satu Mare oameni politici de la nivel local si național, de la PSD, să ne fie forate clar, să saboteze un proiect comun pentru viitorul acestui județ. Un construct politic transpartinic care ar fi trebuit să coaguleze toate forțele politice românești pentru a împlini obiectivele de dezvoltare ale comunității sătmărene.

De ce au făcut asta și s-au sucit în ultimul moment dând cu piciorul unui proiect comun pe termen lung pentru Satu Mare? Este greu de înțeles.

Nu eu, nu noi, nu dumneavoastră, ci sătmărenii au dreptul să primească răspunsuri la aceste întrebări.

Au dovedit că pentru ei comunitatea nu are nicio valoare, ci o privesc doar ca pe o sursă de voturi în interesul propriu, pentru obiective de moment. Nimic mai mult.

Noi liberalii stăm cu capul sus în față electoratului sătmărean pentru că nu am încălcat înțelegeri și ne-am dorit un proiect pentru dezvoltarea județului în care să dăm tot ce avem mai bun pentru sătmăreni.

Ne jucăm cartea electorală până la capăt, demni, privindu-i în ochi pe cei cărora le cerem votul. Avem forța echipei liberale de partea noastră cu cei 23 de primari în funcție, peste 250 de aleși locali și liste cu candidați în majoritatea UAT-urilor.

Asta ne dă încredere că pe 9 iunie votul ne va demonstra că liberalii țin cu comunitățile și își doresc dezvoltarea. Prin fapte, nu doar în sloganuri.”, a mai spus acesta.

Aprecieri pentru aleșii liberali implicați în administrația locală

„Felicitări, Adrian Cozma! Știu că te lupți cu toate puterile și cu toată energia pentru câștigarea Consiliului Județean. Ții mult la acest județ, la oamenii de aici și la proiectul de unitate pe care l-ai propus pentru Satu-Mare. Ai șansa la CJ să le arăți celor care au trădat încrederea noastră și a sătmărenilor, în definitiv, că liberalii au soluții pentru județ și experiența necesară să îl ridice la standardele pe care le merită.

Un județ de frontieră, cu potențial enorm de dezvoltare care a fost ținut pe tușă de către oameni care nu au înțeles acest potențial. Îmi aduc aminte ți s-a amintit și aici și le mulțumesc celor acre au vorbit atât de frumos despre mandatele noastre de la guvernare, de la Ministerul Transporturilor în special, îmi amintesc de anul 2020 când am deblocat proiecte anchilozate de infrastructură cum a fost VO Satu Mare, uitat prin sertarele ministerului transporturilor și care, în anul 2022, sub guvernarea Nicolae Ciucă a fost inaugurat. Deci se poate!

Acesta este doar un exemplu pentru că în aceeași încremenire după cum știți, se aflau și proiectele de modernizare sau reabilitare a drumurilor din județ care după mulți ani au primit, tot în anul 2020, alocări substanțiale.

Tot guvernarea liberală Nicolae Ciucă s-a bătut pentru a avea cel mai mare program de investiții locale din istoria României, Programul Anghel Saligny. Nu cred că există ales local în România să nu știe, să nu conștientizeze ce înseamnă programul Anghel Saligny pentru dezvoltarea comunităților românești. Acest program este un program sută la sută liberal de care beneficiază din plin și administrațiile sătmărene. Vreau să vă spun că până în momentul de față sunt încheiate, la nivel național, 3.468 contracte (3.374 pentru infrastructură și 94 pentru gaze), care depășește 40 de miliarde lei.

Așadar, spun încă o dată proiectul de dezvoltare apă canal, drumuri, rețele de gaze naturale, Anghel Saligny este proiectul PNL și vă rog să vorbiți despre acest lucru în campania electorală

Spun acest lucru pentru că în 2021 a căzut un Guvern pentru că noi liberalii ne-am încăpățânat să dezvoltam România și am spus că acest proiect este vital pentru România. Alții s-au aplaudat singuri si au plecat de la guvernare. E treaba lor, noi am rămas aici în guvernare și am dezvoltat România prin programul Anghel Saligny.

Am demonstrat în guvernările liberale că se poate să construiești în perioadă de criză, că se poate să aduci fonduri europene și să ai cel mai mare portofoliu de proiecte lansate pe o traiectorie ireversibilă a implementării.”, a mai spus secretarul general al Partidului Național Liberal.

Lucian Bode, îndemn pentru alegători

„Dragi mie prieteni sătmăreni,

Vă îndemn să acționați în continuare ca o echipă unită și ferm angajată în dezvoltarea proiectului liberal în Satu Mare. Unii sunt mult prea mici în politica locală pentru a se lupta pentru proiectele mari de dezvoltare ale județului. Ei vor juca mereu în liga a 3-a a politicii și vor rămâne la jocuri cu mize mici. Atât s-a putut de această dată pentru ei!

Voi în schimb aveți viziune și curaj. Aveți oameni care vi se alătură pentru că văd potențialul.

Aveți misiunea, pe 9 iunie, de a face din Partidul Național Liberal cea mai credibilă, puternică și valoroasă forță politică din județ.

Dragii mei, premisele la nivel național sunt foarte, foarte bune. Am finalizat etapa în care toate candidaturile au rămas definitive. Vă anunț că PNL are cel mai mare număr de candidați din istoria sa, din ultimii 34 de ani.

A reușit să depună liste complete la Primărie, la funcția de primar, la Consiliu Local în peste 90% din UAT din România, în vreme ce PSD nu a reușit să ajungă la 90%.

AUR nu a trecut de 45%, Alianța Dreapta Unită nu a reușit să depună liste complete in nici măcar 25% din localități.

Cum să îți imaginezi tu partid politic că poți să obții voturi când tu nu te înscrii, nu participi, nu ai candidați în peste 75% din UAT

Avem 2885 de candidați la funcția de primar. 37% sunt primari în funcție, candidează, cum candidează colegii noștri

Cu o bună organizare, cu o bună mobilizare, cu disciplină, PNL în 9 iunie poate câștiga alegerile locale în România.

Știți foarte bine că liberalii au în sânge dorința de a performa, iar victoria pe linie din anul 2024 se va datora muncii voastre aici în teritoriu, în fiecare comună, în fiecare oraș.

Aveți un bagaj important cu care vă prezentați în fața oamenilor. Rezultatele guvernărilor liberale și performanțele administrațiilor liberale.

Ele vor fi duse într-o nouă etapă cu votul românilor din acest an. Pentru că PNL va da președintele acestei țări și va forma viitorul guvern de la finalul lui 2024.

Avem nevoie de voi toți pentru atingerea acestor obiective și știu că ne putem baza pe liberalii de la Satu Mare.

Succes, Adi Cozma! Succes, dragi candidați liberali!”, a încheiat acesta.