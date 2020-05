Dan Savenco, handbalist la echipa Dinamo, a povestit pentru libertatea.ro câteva dintre experiențele pe care le-a trăit în această perioadă, în care a îmbrăcat uniforma de polițist și a ieșit pe stradă. Sportivul a precizat că nu a dat nicio amendă până acum, deși s-a confruntat cu situații care impuneau sancțiunea.

„De la bun început, vă spun că eu sunt de fel un om tare liniștit, înțelegător. Amenzi n-am dat încă. Am obraz, n-aș putea s-o fac, fiindcă e ca și cum le-aș da peste nas oamenilor. Și celor alături de care lucrez, și celor care, probabil, că nu au atât de mulți bani ca să achite penalitățile.

Știu că viața e grea, și mama are pensie mică, așa că am încercat să le explic tuturor cu frumosul. Dar am întâlnit niște situații… A venit cineva din Afumați, iar când a fost oprit a zis că merge să-și ia de mâncare din Crângași. Pe bune?

Mă gândeam zilele trecute: la cât se aleargă în București, ar trebui să fim campioni mondiali la atletism. Iar cei care nu fac jogging își scot câinii la plimbare. Eu nu vedeam atâția înainte. Mă gândesc acum, le-or da și cățeilor măcar o cană de apă?! Nu de alta, dar le-au dat kilometrajul peste cap!”, a spus Savenco.