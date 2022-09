Un pod din Africa s-a prăbușit în momentul inaugurării. Oficialitățile tăiau chiar atunci panglica

Oficialii din Congo s-au adunat pentru a inaugura un pod ce a fost construit pentru a-i ajuta pe rezidenți să traverseze râul în lunile umede, însă acesta nu a rezistat prea mult. De asemenea, și podul improvizat anterior se rupea frecvent și se inunda atunci când ploua foarte mult.

Structura podului a cedat chiar în momentul în care oficialitățile tăiau cu foarfeca panglica roșie de pe pod, iar din imaginile apărute pe rețelele sociale se poate observa cum cei prezenți au început să strige și să se panicheze, potrivit khaama.com.

Funniest video you will see in the internet today where a Bridge collapses while being commissioned in DRC Congo😁

Welcome to Africa pic.twitter.com/PTVoh01LXg

