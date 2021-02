Un personaj istoric a povestit ce simțea în timp ce se îneca. Un amiral al Marinei Regale a împărtășit o relatare despre experiența sa de la granița dintre viață și moarte – descriind modul în care mintea lui era activă când corpul său a fost pe punctul de a-și înceta activitățile vitale pentru viață. Sir Francis Beaufort, după care s-a dat numele instrumentului de navigație Scala Vântului Beaufort, aproape că s-a înecat în 1791. Amiralul a descris ulterior cum un sentiment de „liniște m-a cuprins, a fost cea mai pregnantă senzație”.

Descrierea de către amiral a experienței de la granița dintre viață și moarte a fost documentată și împărtășită de Dr. Christof Koch, care a analizat o serie de relatări istorice. Sir Francis a spus: „Un sentiment calm al celei mai perfecte liniști m-a cuprins…. Nici nu am avut vreo durere corporală. Dimpotrivă, senzațiile mele erau acum mai degrabă plăcute…

Doar simțurile erau amorțite, nu și mintea; activitatea minții părea să fie revigorată într-un raport care sfidează orice descrier. Dr. Koch a folosit povestirea lui Sir Francis pentru a explica cum experiențele de la granița dintre viață și moarte „nu sunt zboruri fanteziste ale imaginației”.

Un personaj istoric către Scientific American: „Toate personajele care trec prin așa ceva împărtășesc aspecte comune – nu simt nici o durere, văd o lumină strălucitoare la capătul unui tunel și alte fenomene vizuale, detașându-se de corp și plutind deasupra acestuia sau chiar zburând în spațiu.

„Acestea amintiri ar putea include întâlnirea cu cei dragi, vii sau morți sau ființe spirituale precum îngerii; o amintire proustiană sau chiar o trecere în revistă a amintirilor vieții, atât bune, cât și rele („viața mi-a fulgerat în fața ochilor”); sau un sentiment distorsionat al timpului și spațiului. Există câteva explicații fiziologice care stau la baza acestor percepții, cum ar fi îngustarea progresivă a vederii. Reducerea fluxului sanguin către periferia vizuală a retinei înseamnă că pierderea vederii apare mai întâi acolo. ”, a spus acesta.

Alte exemple împărtășite de Dr. Koch o includ și Sir Alexander Ogston din 1900, unde chirurgul s-a luptat cu febra tifoidă. El a spus: „Mintea și corpul păreau să fie duale și într-o oarecare măsură separate. Eram conștient de corp ca o masă inertă prăbușită lângă o ușă; mi-a aparținut, dar nu am fost eu. Am fost conștient de faptul că sinele meu mental a fost folosit în mod regulat pentru a părăsi corpul … Am fost apoi atrasă repede spre el, l-am alăturat-o cu dezgust și am redevenit eu, am fost hrănit, vorbit și îngrijit”