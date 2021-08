Un pensionar plânge în fața ministrului Muncii. „Nimeni nu te bagă în seama. De ce a murit atâta lume?”

Bărbatul de 75 de ani s-a deplasat din Timișoara în București pentru a discuta cu ministrul Raluca Turcan în legătură cu pensia care nu-i ajunge să se întrețină. Vârstnicul suferă de cel puțin două boli, anume Parkinson și diabet, însă are mai multe probleme, iar suma de 1.095 de lei nu acoperă toate cheltuielile sale.

Funcționarii Ministerului Muncii i-au interzis pensionarului să intre în audiență la Turcan

Bătrânului, însă, i s-a interzis, de către funcționarii angajați la Ministrul Muncii, să se prezinte în audiență la Raluca Turcan. Dezamăgit și fără speranță, bărbatul a relatat jurnaliștilor cum a lucrat în condiții grele, însă pensia pe care o primește în prezent reprezintă o „bătaie de joc”

„Am venit aici la… Nimeni nu te bagă în seama. De ce a murit atâta lume, pentru cine? Pentru niște tovarăși care își bat joc de noi după 40 de ani de muncă? Eu am 1095 lei pensie și am lucrat în condiții grele. Aici nu te bagă nimeni în seama…

Am 75 de ani, am muncit de la 14 ani și nu am bani de medicamente. Am Parkinson, diabet și o mulțime de probleme”, a povestit bătrânul.

Pensionar, în lacrimi în fața ministrului Raluca Turcan

Pensionarul nu a plecat, însă, din fața instituției publice fără a i se adresa personal ministrului Muncii. „Doamna ministru, am o rugăminte. Am venit din Banat în audiență la dumneavoastră și nu se poate”, a spus pensionarul, cu ochii în lacrimi.

Raluca Turcan l-a rugat pe bătrân să o aștepte jumătate de oră până se reîntoarce la instituție, promițându-i că îl va lua în audiență. „De ce nu se poate? Cine a zis asta? Când ați venit și când plecați?”, s-a exprimat Turcan, invitând unul dintre angajații Ministerului să îl poftească pe vârstnic în biroul său.

„Mă așteptați jumătate de ora să mă întorc de la Guvern? Te rog frumos, condu-l să mă aștepte. Serviți-l cu apă, va rog frumos”, a spus ministrul Raluca Turcan.