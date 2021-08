Guvernul a făcut anunțul. Schimbări majore pentru pensionari. Când intră în vigoare

Guvernul condus de premierul Florin Cîțu a intenționat să extindă cumulul pensiei anticipate pentru venituri obținute în mediul privat. Astfel, pentru persoanele care au îndeplinit stagiul minim de cotizare și care rămân în activitate, fie în sistemul public, fie în cel privat, și contribuie la sistemul public de pensii după împlinirea vârstei standard de pensionare, punctajul lunar pentru calculul pensiei realizat după această vârstă ar fi putut să fie majorat cu 50%.

Dan Vîlceanu: „Pensia anticipată nu se poate cumula cu salariul”

Ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu, a anunțat, însă, că pensia anticipată nu va putea fi cumulată cu salariul. „Noi nu am fost de acord cu această propunere și am scos din OUG această prevedere. Nu se poate cumula pensia anticipată cu salariul. Impactul bugetar ar fi extraordinar de mare, foarte mare, din acest motiv nu am fost de acord”, a transmis ministrul Dan Vîlceanu la conferinţa de presă de la finalul şedinţei de Guvern.

„Pentru pensia la limită de vârstă poți lucra, dar pentru pensia anticipată sau parțial anticipată nu poți lucra. Impactează foarte grav. Nu se poate cumula nici dacă lucrează în privat. Când soliciți pensionarea anticipată înseamnă că sunt anumite cauze care te împiedică să lucrezi. Nu am putut să fim de acord cu așa ceva. Dacă în Parlament sau Ministerul Muncii vine cu o altă explicație și putem să o adoptăm, atunci vom discuta la acel moment”, a mai precizat Dan Vîlceanu.

Ce prevede inițiativa lansată de Guvern

Guvernul a dat „undă verde”, în luna iunie, proiectului de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul în sistemul bugetar și prin care persoanele din sistemul public sau privat, care au ajuns la vârsta de pensionare, pot opta să își continue activitatea până la 70 de ani.

Acest proiect, care prelungește vârsta de pensionare în mod opțional a fost transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului în regim de urgență. Însă, în sistemul medical s-a vehiculat ideea că nu este bine să se interzică salariul la stat cu pensia în această perioadă. Mai mult decât atât, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a cerut modificarea legii, pentru că în acest caz și-ar pierde funcția de conducere.

Ordonanța pregătită de Executiv relevă că este necesară stimularea „rămânerii în activitate a persoanelor care au îndeplinit vârsta standard de pensionare și doresc să rămână în activitate după data îndeplinirii condițiilor de vârstă standard și stagiu minim de cotizare pentru deschiderea unui drept de pensie pentru limită de vârstă”. Proiectul prevedea ca „pentru asigurații care au îndeplinit stagiul minim de cotizare și care contribuie la sistemul public de pensii după împlinirea vârstei standard de pensionare, punctajul lunar realizat în perioada respectivă va fi majorat cu 50%”.