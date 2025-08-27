Social Un paramedic bihorean a salvat viața unui bărbat pe Aeroportul Frankfurt. Omul era în stop cardiorespirator







Un bărbat de 50 de ani, aflat pe Aeroportul Internațional Frankfurt, a căzut ca secerat. Omul a intrat în stop cardiorespirator. Printre cei aflați în preajmă era și Szel Sandor, paramedic în cadrul Stației Valea lui Mihai. Bihoreanul era în cocediu cu soția și cu fiul său. Paramedicul a făcut diferrența dintre viață și moarte. Misiunea sa a fost ușurată pentru că a aavut acces rapid la un defribilator pe care l-a solicitat.

Un gest de curaj, profesionalism și prezență de spirit. Așa apreciază Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Bihor gestul plutonierului adjutant Szel Șandor. Acesta este paramedic în cadrul Stației Valea lui Mihai.Întâmplarea care se putea transforma în tragedie a avut loc weekendul trecut pe Aeroportul Internațional Frankfurt. Pompierul Szel Șandor a intervenit decisiv pentru salvarea unui bărbat aflat în stop cardiorespirator. O intervenție reușită, probabil, și datorită existenței unui defibrilator automat în zonă.

Incidentul a avut loc duminică dimineața, în zona terminalului de plecări. Un bărbat de aproximativ 50 de ani s-a prăbușit la sol. Scena a avut loc sub privirile îngrijorate ale celor din jur. Printre martori se afla și plutonierul adjutant Szel Sandor, aflat în concediu alături de soția și fiul său. Fără să ezite, pompierul bihorean a reacționat imediat. A început manevrele de resuscitare și a solicitat un defibrilator automat. Dispozitivul se afla, din fericire, în dotarea aeroportului. După câteva minute critice, echipajul medical de urgență a preluat pacientul. Manevrele au fost continuate de medicii specializați. Resuscitarea a avut succes. Bărbatul a fost transportat ulterior la spital, fiind stabilizat.

"Intervenția colegului nostru este un exemplu de reacție rapidă și eficientă. Este totodată o dovadă concretă a faptului că defibrilatoarele automate pot salva vieți.Atunci când sunt disponibile și utilizate corect. Chiar și de către personal nespecializat", a transmis Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Bihor. Evenimentul reamintește cât de esențial este ca spațiile publice aglomerate> aeroporturile, gările sau centrele comerciale, să fie echipate cu defibrilatoare accesibile și funcționale.

Aceste echipamente pot fi folosite în primele minute critice. Înainte de sosirea echipajelor medicale. Folosirea defribilatoarelor crește semnificativ șansele de supraviețuire."Suntem mândri de dedicarea și profesionalismul colegului nostru.Exemplul său arată cât de valoroase sunt atât pregătirea în acordarea primului ajutor, cât și investiția în dotările de urgență", a transmis Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Bihor.