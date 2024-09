EVZ Special Un nou sondaj „Hai România!”. Ce știri preferă românii să citească dimineața?







Un nou sondaj publicat pe canalul de YouTube „Hai România!” răspunde la întrebarea ”Ce fel de știri preferați să citiți dis-de-dimineață?”. O mie de oameni au răspuns la acest sondaj.

Conform sondajului, de departe știrile internaționale sunt cele mai pe placul românilor, dimineața.

Ce citesc românii dimineața

La întrebarea ”Ce fel de știri preferați să citiți dis-de-dimineață?”, sondajul oferea cinci tipuri de răspuns. Iată ce au bifat cei ce urmăresc canalul de Youtube Hai România!

Vremea/Horoscop 15%

Mondene 6%

Politică internă 18%

Politică internațională 51%

Social/Legislativ 10%

Se pare că știrile interne și sociale nu sunt pe gustul cititorilor dimineța tocmai pentru că, de regulă oferă un context pesimist, o abordare negativă a întâmplărilor zilei.

Zona mondenă iese din discuție pentru din ce în ce mai mulți dintre urmăritorii de știri. Un jurnalist cu experiență aprecia că lipsa personajelor foarte cunoscute din România a dus ușor-ușor la abandoarea acestei zone denumite frivole. De altfel, cei 6% vorbesc de la sine, aceste știri de află pe ultimul loc în lista preferințelor, conform prezentului sondaj.

Jos Horoscopul

În fine, Horoscopul este, în general, considerat un subiect care nu este pentru oamenii serioși. Vă dăm și un argument:

Scriitorul britanic David McRaney observă, în cartea sa „You are not so smart“ („Nu eşti chiar atât de deştept”), că afirmaţiile pe care le găsim adesea în horoscop se potrivesc, de fapt, tuturor. Fraze de genul „Simţi nevoia să fii admirat de cei din jurul tău şi ai tendinţa să fii critic cu tine însuţi”. Sau „Uneori eşti extrovertit şi vesel, alteori eşti introvertit şi trist” sunt tipice horoscopului zilnic. Iar oamenii şi le însuşesc în totalitate. Pentru a-şi susţine afirmaţiile, scriitorul invocă un experiment realizat de psihologul Bertram Forer. Acesta le-a spus studenţilor săi că fiecare în parte a fost obiectul unei analize psihologice temeinice. Apoi le-a înmânat câte o „fişă individuală“ care conţinea concluziile analizei respective. 85% din studenţi au declarat că afirmaţiile din fişă se potrivesc perfect cu personalitatea lor, lăudând acurateţea analizei. Totuşi, Bertram Forer nu făcuse altceva decât să amestece la întâmplare fraze din mai multe horoscoape şi zodii.