Economie România și Italia, o cooperare solidă pe plan economic! Cum arată rezultatele ultimului deceniu







Marți, 10 septembrie, Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și Ambasada Republicii Italiene în România au organizat un eveniment important. Este vorba despreseminarul economic „The role of Italian investments and trade in the development of the Romanian economy”. Cu această ocazie, a fost prezentat studiul realizat de către echipa de la Ambasada Italiei la București, în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Acest studiu a fost întocmit prin participarea echipei de cercetare din cadrul Romanian Economic Monitor. Aceștia au analizat contribuția și evoluția prezenței economice italiene în România în perioada 2013-2023. Iar la final, s-a ajuns la concluzia că țara noastră este cel mai mare și important partener strategic pe partea de business din regiunea Europei de Est.

România și Italie, unite de valori

Ambasadorul Italiei la București, Alfredo Durante Mangoni, laudă buna colaborare dintre cele două state. Oficialul este de părere că aceste înțelegeri din sprectul de afaceri au avut un impact important în evoluția economică a ambelor state. „Colaborăm în foarte multe domenii de activitate, domenii cu un real potențial. De le energie, la manufactură, de la agricultură la tehnologie. Mediul de afaceri din Italia a găcit în România creativitate, bune înțelegere și susținere, adevărate oportunități”, spune Alfredo Durante Mangoni.

„Investitorii italieni au observat cât de frumos au evoluat afacerile lor în România. Și sunt hotărâți să continue pe mai departe, să aibă încredere în colaborările pe care le au cu românii. Noie, echipa de la Ambasadă, încurajăm această colaborare, suntem alături de ambele părți. Suntem într-un proces de întocmire a unei agende pentru perioada 2024 - 2029 în care urmărim să punem în lumină credințele noastre comune, valorile care ne unesc”, adaugă Ambasadorul Italiei în România.

O bună colaborare și multe beneficii

Studiul în cauză a pornit atât de la datele oficiale, cât și de la surse proprii obținute de echipa de cercetare. Iar la finalul analizei, este scoasă în evidență o imagine pozitivă a prezenței italiene în România. Este vorba, în acest sens, de investiții semnificative și de un interschimb comercial în continuă creștere în ceea ce privește cifrele.

„Știm deja că avem o istorie care ne leagă, ne unesc valorile comune. Iar acum, punem spune cu certitudine că această cooperare pe plan economic dintre Italia și România ajută foarte mult, este esențială, pentru o relație simbiotică, îmbucurătoare”, spune în cadrul evenimentului Levente Szász, rectort la Universitatea Babeș-Bolyai și coordonatorul acestui studiu.

Acesta menționează că aproximativ 1,5% din forța de muncă locală este angajată direct de principalele companii italiene. Face referire astfel la cele 237 de societăţi cu o cifră de afaceri ce depăşeşte 5 milioane de euro. De asemenea, Levente Szász subliniază faptul că investițiile italiene în România au crescut constant în acest deceniu, perioadă luată în calcul în cadrul studiului, 2013 - 2023. „Din această perspectivă, Italia îşi consolidează cu încredere poziţia de al patrulea investitor în România”, mai afirmă Levente Szász.