Un nou scandal de dopaj în SuperLiga. Universitatea Cluj se spală pe mâini în cazul Pereira

SuperLiga se confruntă cu un nou scandal de dopaj. Un fotbalist al Universității Cluj, liderul campionatului, a fost depistat pozitiv la o substanță interzisă.

Este al doilea scandal de dopaj, din ultimele luni, din Liga 1 de fotbal. Un alt fotbalist, Cosmin Matei, de la Sepsi OSK, a fost depistat pozitiv în luna aprilie și a fost suspendat pentru șase luni.

Jucătorul Universității Cluj Napoca, Hildeberto Pereira a fost depistat pozitiv la Furosemid. El riscă să nu mai joace, dacă rezultatul testului se confirmă, pentru o perioadă cuprinsă între doi și patru ani. Este al doilea caz de dopaj, semnalat laun jucător din Liga 1, în acest an. La scurtă vreme după ce a fost prezentat rezultatul pozitiv al testului, jucătorul Universității Cluj a cerut rezilierea contractului.

Fotbalistul, venit în această vară la Universitatea Cluj, s-a declarat nevinovat. El a spus că nu a consumat nici o substanță interzisă menită să-i amplifice performanțele sportive. Cu toate acestea, până la clarificarea situației, a decis să-și încheie contractul cu echipa clujeană din SuperLiga.

„Vreau să fiu cât se poate de transparent în privința faptului că nu am consumat nicio substanță cu intenția de a-mi spori performanțele sportive, ci din motive personale pe care le voi clarifica și justifica în fața instanței. Situația este fără doar și poate extrem de dificilă și are un impact major asupra mea, dar sunt hotărât să cooperez în totalitate cu organizațiile care judecă astfel de spețe. Înțeleg seriozitatea situației și astfel am decis să-mi reziliez de urgență contractul cu Universitatea Cluj”, a anunțat fotbalistul.