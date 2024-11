Sport Sepsi OSK - Petrolul Ploiești, 1-1. Gazdele au smuls un egal, cu doi oameni în minus, când nimeni nu se mai aștepta







Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a încheiat la egalitate, scor 1-1, partida jucată, sâmbătă, pe teren propriu, cu Petrolul Ploiești, în etapa a 15-a a Superligii. Un punct nesperat pentru gazde, care s-au văzut conduse din minutul 28, gol marcat de Alexandru Tudorie. Apoi, cu doi oameni mai puțin pe teren.

Sepsi, un punct cu Petrolul Ploiești într-un moment în care nimeni nu mai avea așteptări

Albanezul Sherif Kallaku a primit direct cartonaş roşu (25) pentru o intrare dură la mijlocaşul Tidiane Keita, iar atacantul Marius Coman a văzut al doilea cartonaş galben (39) pentru fault la portarul Lukas Zima. Gazdele au reuşit egalarea prin Andres Dumitrescu, în minutul 89.

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - FC Petrolul Ploieşti 1-1 (0-1), Arena Sepsi OSK - Sfântu Gheorghe

Au marcat: Andres Dumitrescu (89), respectiv Alexandru Tudorie (28). Cartonaşe roşii: Sherif Kallaku (Sepsi OSK, 25), Marius Coman (Sepsi OSK, 39). Arbitru: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Daniel Mitruţi (Craiova); al patrulea oficial: Claudiu Marcu (Constanţa) Arbitru video: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitru asistent video: Valentin Avram (Bucureşti) Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Marian Bucurescu (Bucureşti) - LPF.

Explicații după ce prahovenii au avut meciul în mână

La final, antrenorul oaspeților, Florin Stângă, nu și-a ascuns dezamăgirea pentru contraperformanță bifată de prahoveni. „O seară grea. O seară în care puteam câștiga trei puncte și să urcăm pe locul doi. Nu am tratat așa cum trebuie un moment fix, ne-au prins descoperiți și am primit un gol care ne-a năruit victoria. Sepsi a avut doi oameni eliminați”, a delcarat tehnicianul, conform Digi Sport.

„Îmi pare rău că avem jucători foarte valoroși, cu experiență care ar fi trebuit să gestioneze acea faza fixă. Trebuia să rămânem mai mulți pe faza defensivă. Am fost jucător, știu ce înseamnă să îți dorești să marchezi. Am pierdut două puncte care ne-ar fi păstrat pe locul doi și ne-ar fi dat un moral.

Până la urmă am câștigat și puncte și în ultimul minut, acum am pierdut. Acesta este fotbalul. Noi am muncit zi de zi, ne pregătim, ne dorim să progresăm. Azi nu am început jocul cum trebuie, nu am fost clari în fața porții. Suntem puțin doborâți mental, dar sper să ne recuperăm”, a mai precizat antrenorul „lupilor”.