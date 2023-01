Un nou drum expres în România. Va avea 142 de kilometri și va lega patru județe. Foto

Președintele Consimilului Județean Ialomița, Marian Pavel, a anunțat că noul drum expres va lega patru județe din România şi avea 142 de km. Potrivi noului contract drumul expres va avea o lungime de estimată de 142 de kilometri şi va lega județele Galaţi, Brăila, Călăraşi şi Ialomiţa.

Noua șosea va face conexiunea orașului Slobozia cu Galați și Brăila, cu Autostrada Soarelui (A2)

Marian Pavel: „Am semnat contractul privind realizarea studiului de fezabilitate pentru Drumul Expres TransRegio Galaţi – Brăila – Slobozia (Ialomiţa) – Drajna – Autostrada A2 – Chiciu (Călăraşi), astăzi, la Brăila, alături de președintele CJ Brăila, Francisk Iulian Chiriac, președintele CJ Galati, Costel Fotea și administratorul public al județului Călărași, Bogdan Mihai.

La acest eveniment au participat și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, ministrul Culturii, Lucian Romașcanu și europarlamentarii Mihai Tudose și Dan Nica.

Sursa foto: Marian Pavel

Proiectul privind Drumul Expres TransRegio Galați – Brăila – Slobozia – Drajna – Autostrada A2 – Chiciu reprezintă cea mare mare investiție din județul Ialomița, bazată pe alianța administrativă a patru județe (Galați, Brăila, Ialomița și Călărași) ce au ca scop implementarea de proiecte majore în infrastructura de transport în zona de Est și Sud a țării.

Drumul TransRegio are o lungime estimată de 150 de kilometri, investiția totală fiind evaluată la aproximativ 500 de milioane de euro.Noua șosea de mare viteză va face conexiunea orașului Slobozia cu Galați și Brăila, cu Autostrada Soarelui (A2) și apoi cu Dunărea, via Călărași.

Sunt convins că acest parteneriat administrativ, început de anul trecut, va duce la dezvoltarea regiunii noastre și reprezintă o oportunitate de a menține județul nostru conectat la marile rețele de transport”, se arată în comunicatul președintelui Consiliului Județean Ialomița și a președintelui PSD Ialomița, Marian Pavel.

Sursa foto: Marian Pavel

Contractul s-a semnat în prezenţa ministrului Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu

„Pentru mine este o satisfacţie deosebită că astăzi s-a semnat acest contract aici. Este cel mai mare ADI, cea mai mare asociere la nivel naţional, pe patru consilii judeţene. Iată că, spre deosebire de altele, şi nu am de ce să ascund acest lucru – în acest an am semnat 54 de protocoale de acest tip – este lucrarea cea mai mare, s-au şi mişcat foarte bine şi astăzi am ajuns în acest punct.

Vă rog frumos să ne luaţi banii, pentru că voi faceţi toate lucrările, ministerul plăteşte şi sunt extrem de bucuros să pot să finanţez lucrări de acest tip. Încă o dată felicitări. Este un exemplu pentru toţi ceilalţi cu care am semnat protocoale în acest an pe lucrări mai simple, care nu au ajuns să parcurgă aşa de repede etapele cum s-a întâmplat aici. Felicitări”, a declarat ministrul Grindeanu.