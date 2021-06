Dis de dimineață am auzit o poveste de la o localnica din Pielești și care mi s-a părut destul de interesantă. Povestea suna așa: „Ați auzit că s-au oprit lucrările la drumul spre Pitești? Cică au găsit un corp de copil perfect mumificat și lângă care erau foarte multe monezi de argint?”

Toată dimineața m-am gândit la cele auzite și nu am avut pace până nu m-am dus acolo. Nu văzusem pe nicăieri o știre despre acest lucru și am alergat spre locul indicat. Ajuns acolo am rămas surprins să vad mult mai multe gropi cu schelete umane acoperite cu folii de plastic. Vântul lăsase descoperite câteva dintre ele.