Un militar a fost dat afară din armată. Motivul i-a ULUIT și pe magistrați

Un caz mai puțin obișnuit s-a întâmplat la o unitate militară din Iași. Din cauză că era obez, un militar a fost dat afară din armată. Militarul a dat în judecată comisia medicală. Dosarul a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție.





Militarul din Iași se luptă să rămână în Armata Romană, după ce a fost exclus din motive medicale, pentru că era prea gras și nu putea face fată exercițiilor fizice, pregătirii și cerințelor meseriei de militar. În cazul lui Lucian, comisia medico-legală a stabilit că din cauză că este supraponderal are deficiență funcțională de 60 la sută și nu poate face față provocării de a fi militar, relatează libertatea.ro Militarul a acumulat kilograme de la angajarea în unitatea militară și nu ar mai fi putut trece testele fizice. Militarii sau polițiștii sunt supuși periodic unor teste de verificare a capacității de a face diferite eforturi fizice. Lucian a mers la Spitalul Militar în vara anului trecut pentru a efectua analizele medicale obligatorii. Astfel, printr-o expertiză de specialitate medicii au stabilit că are incapacitate de muncă adaptivă și deficiență funcțională de 40 la sută, fiind declarat apt limitat pe timp de pace și război. Membrii comisiei au indicat să-i fie revizuită situația medicală peste 12 luni, respectiv în august 2018. Din actele medicale rezultă că bărbatul este supraponderal cu obezitate grad 1. Din cauza acestei obezități, prezintă o tensiune arterială de risc mediu și varice hidrostatice. Pentru varice, medicii au indicat să fie operat în cel mai scurt timp, urmând ca sub control medical să obțină și scăderea în greutate. Documentele medicale emise de Comisia de Expertiză Medico-militară din cadrul Spitalului Militar au fost analizate de Comisia centrală de expertiză medico-militară. Această comisie l-a încadrat în gradul trei de invaliditate și i-a stabilit o incapacitate funcțională și incapacitate adaptivă de 60 la sută. Militarul s-a adresat Curții de Apel Iași,care însă nu i-a dat câștig de cauză, astfel că a contestat decizia la Instanța Supremă.

