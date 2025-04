Monden Un medicament te scapă de orice durere, dar are efecte fatale. Filmele lunii pe Max







În luna aprilie, pe platforma de streaming Max apar noi sezoane din „The Last of Us", „Povestea slujitoarei” şi „Hacks”, comedia premiată cu Emmy în 2024. Utilizatorii pot urmări și „Băieţii din barcă”, regizat de George Clooney, şi producţia „Cerul de deasupra oraşului Zenica”.

Noi seriale apar pe Max

„Georgie & Mandy’s First Marriage” are premiera în 3 aprilie, despre Georgie şi Mandy şi familia lor tânără din Texas, în timp ce se confruntă cu provocările vieţii de adult, ca părinţi şi ca proaspeţi căsătoriţi.

Producţia Adult Swim „Lazarus” apare pe 6 aprilie. Este vorba de un thriller palpitant despre un medicament miraculos, Hapna, care eliberează de orice durere pe oricine îl ia. Cu toate acestea, se dezvăluie ulterior că Hapna are o consecinţă fatală.

Noul sezon din producţia orginală Max, „Hacks”, premiată cu Emmy în 2024, începe din 11 aprilie. Tensiunile cresc pe măsură ce Deborah şi Ava se străduiesc să îşi lanseze emisiunea de noapte şi să devină cunoscuți.

Pe 8 aprilie apare cel de-al şaselea sezon din „Povestea slujitoarei” („The Handmaid’s Tale”) pe Max. În noul sezon determinarea lui June nu cunoaşte limite şi ea se află din nou în centrul bătăliei pentru eradicarea Gilead.

Pe 14 aprilie apare sezonul doi din serialul original HBO „The Last of Us”, care îi suprinde pe Joel şi Ellie la cinci ani după evenimentele din primul sezon, într-o lume mai periculoasă şi imprevizibilă decât cea pe care au lasat-o în urmă.

Utilizatorii vor putea vedea și documentare fascinante

„Nouă cadavre într-o morgă mexicană” („Nine Bodies in a Mexican Morgue”) are premiera din 17 aprilie. Un avion, care poartă opt pasageri, un pilot şi o însoţitoare de zbor, se prăbuşeşte în jungla mexicană.

Documentarul „Cerul de deasupra oraşului Zenica” („The Sky Above Zenica”) va fi pe platformă din 4 aprilie. Un film tulburător despre perseverenţa şi puterea activiştilor devotaţi, în care cetăţenii se luptă cu poluarea, pentru a curăţa cerul din Zenica.

Rachel Khoo face preparate delicioase cu ingrediente simple în „Delicii simple cu Rachel Khoo” („Rachel Khoo's Simple Pleasures”), care are premiera pe Max pe 10 aprilie.

„Cu Ed Stafford în junglă” („Into The Jungle With Ed Stafford”) apare pe 14 aprilie. Ed Stafford organizează o şcoală de supravieţuire, unde taţi moderni şi copiii lor vor avea parte de multe provocări.

Lista filmelor care apare pe Max în aprilie

Lista filmelor care intră pe platforma de streaming în aprilie: „Elysium”, „Misiune: Imposibilă” („Mission: Impossible”), „Misiune: Imposibilă 2” („Mission: Impossible 2”), „Misiune: Imposibilă 3” („Mission: Impossible 3”), „Misiune imposibilă - Ghost Protocol” („Mission: Impossible – Ghost Protocol”), „Fostul meu iubit” („Somebody I Used to Know”), „Trenul asasinului” („Bullet Train”), „Ziua cârtiţei” („Groundhog Day”), „Ricky Stanicky”, „Spoiler Alert”, „Mereu la prima întâlnire” („50 First Dates”), „Păsări de pradă şi fantastica Harley Quinn” („Birds Of Prey (And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn)”), „Pearl.”