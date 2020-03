Medicul hematolog Mihaela Andreescu spune că au fost luate decizii raționale și că bolnavii cu probleme nu pot fi abandonați și nici nu se întâmpl acest lucru. Doctorii s-au mobilizat și au găsit soluții.

Bolnavii au fost mutați în alte unități medicale, s-au pus noi spații la dispoziție, iar medicii și așa obosiți de pandemia care a captat întreaga atenție, aleargă între spitale. Conștiința și Jurământul lui Hipocrate nu îi lasă, în ciuda eforturilor, din ultimele zile, duse până la epuizare.

„Spaima si momentele critice trezesc in oameni reactii stranii, uneori duse la extrem si cu greu mai reusim sa ne adunam ca sa judecam normal si sa luam decizii rationale. Luni la ora 12:00 cred, am aflat cu stupoare ca Spitalul Colentina va deveni Spital Covid. Soc si groaza. “Ce vor face pacientii nostri?” Asta a fost primul gand care mi-a venit in cap.

Apoi am aflat ca va trebui sa stam in asteptarea cazurilor cu patologie hematologica – Covid pozitive, in timp ce pacientii nostri vor fi indrumati catre celelalte spitale, in conditiile in care Hematologia este oricum o specialitate deficitara. Ne-am mobilizat cu totii extrem de mult, colegii din Coltea, Fundeni si Municipal au fost extraordinari, ne-au pus spatii la dispozitie, ne-au ajutat enorm. Iar noi, echipa Hematologie Colentina ne-am impartit…unii au ramas pe sectie, o parte la Coltea, alta la Fundeni si alta la SUUB. Tocmai ca sa nu ne lasam balta pacientii.

Sa le usuram aceasta perioada. Sa afirmi ca au fost lasati pe drumuri sau abandonati mi se pare o nedreptate. Si cine ma cunoaste stie cat ma lupt ca sa fiu alaturi de pacienti si sa fac tot ce tine de mine ca sa le fie bine. Eu sunt la Coltea si vreau sa le multumesc dnei Dir Medical Nicoleta Berbec, dlui manager, dnei prof Anca Lupu, dir medical ASSMB dr Turkes Ablachim, managerilor de la Spitalul Colentina si tuturor colegilor din Coltea care astazi m-au facut sa ma simt ca acasa.

Deci, ceea ce scrie intr-un articol, din punctul meu de vedere este complet neadevarat, iar pacientilor mei – suntem tot noi, impartiti in celelalte spitale. Bolnavii de cancer, externați din spitale și trimiși acasă fără soluții. Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta a trimis, de ieri, toți pacienții oncologici acasă”, a scris pe contul personal de Facebook, medicul hematolog Mihaela Andreescu.

