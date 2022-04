Un manager de restaurant a fost criticat pentru arborarea steagului Ucrainei

Ben Ashlock, care conduce Colton’s Steak House and Grill din Bardstown, Kentucky, a declarat pentru The Washington Post că are o legătură personală cu Ucraina, deoarece el și soția sa și-au adoptat fiul în urmă cu trei ani. Așa că, atunci când a izbucnit războiul, Ashlock a spus că a vrut să-și arate solidaritatea arborând un steag ucrainean la restaurant.

Reacția negativă a oamenilor

Ashlock nu credea că vor apărea probleme în urma gestului său. Dar la scurt timp după ce a arborat steagul deasupra clădirii, Ashlock a spus că a început să primească mesaje puternice de ură de la clienți prin telefonul restaurantului, pagina de Facebook și recenziile Google.

Un client a spus: „Familia mea mănâncă la Steakhouse Colton, dar nu va mai mânca acolo până când steagul ucrainean nu va fi înlocuit cu steagul nostru național”, printr-un mesaj direct pe pagina de Facebook a restaurantului. Postarea a făcut referire și la recenzii – dintre care unele au fost eliminate – distribuite de Ashlock prin capturi de ecran. Unul a spus: „Dă jos steagul acela! Fie ca Ucraina să fie nivelată până la pământ!”

Ashlock a spus chiar că a primit o recenzie de o stea despre Colton’s pe Google din cauza steagului. Abordând situația, Ashlock a scris recent pe pagina de Facebook a restaurantului: „Mi-ar plăcea să vă spun că am auzit ultimul comentariu negativ sau că ultimul nostru angajat a fost redus la lacrimi pentru că cineva i-a spus ceva rău despre situația noastră. Dar asta ar fi minciuna.”

Redenumirea cocktail-urilor

Colton’s Steak House & Grill nu a răspuns imediat la cererea de comentarii a Insider făcută în afara orelor normale de lucru. Cu toate acestea, mesajele de ură au fost recent echilibrate de un val de mesaje de susținere pe pagina de Facebook a lui Colton.

O persoană a scris: „Îți mulțumesc că arborezi steagul Ucrainei și că le-ai arătat sprijinul fraților și surorilor noștri ucraineni… Nu pot să cred că cineva ar trimite mesaje de ură pentru asta… ce s-a întâmplat cu noi?” Mulți proprietari de restaurante din SUA și-au arătat sprijinul pentru Ucraina. Unii, de exemplu, au redenumit cocktailurile rusești în meniuri, inclusiv Moscow Mules în Kyiv Mules, potrivit Business Insider.