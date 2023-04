Un lider pro-rus, ținta unui nou atentat cu dispozitive explozibile. Imagini cu o mașină avariată circulă în mediul online

O mașină a explodat luni dimineață în centrul orașului Melitopol, ocupat acum de ruși. Administrația orașului a raportat incidentul, precizând că o persoană a fost rănită. Potrivit informațiilor transmise pe canalul de Telegram al autorității impuse de Rusia în oraș ar fi vorba despre Maxim Zubarev, șeful autorității de ocupație din așezarea Yakymivka din regiune, potrivit The Guardian.

Informația nu a fost confirmată de oficiali. Un clip video circulă în mediul online unde se poate vedea o mașină avariată pe stradă.

Meanwhile, a car exploded in #Melitopol again. As a result of the explosion, collaborator Maxim Zubarev, who was previously the head of the occupation administration of the village of Akimovka, was injured. pic.twitter.com/fRSP5wDdwz

