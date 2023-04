Explozie într-o cafenea din Sankt Petersburg. Un jurnalist pro-Kremlin a fost ucis. Cafeneaua aparținea liderului Wagner

UPDATE. La întâlnirea de la cafeneaua unde a fost premiat Vladlen Tatarski trebuia să vină şi Evgheni Prigojin. Mai mult, tânăra care i-a înmânat statueta corespondentului de război rus s-a prezentat ca studentă la Arte. Serviciile secrete ruseşti au verificat numele acesteia dar nu figurează ca fiind studentă. Încă un aspect important, după ce a înmânat obiectul respectiv, femeia s-a retras din aria respectivă înainte de a exploda statueta.

Corespondentul militar a fost ucis, iar 15 persoane au fost rănite în urma unei explozii într-o cafenea din centrul orașului Sankt Petersburg din Rusia. Este cel mai cunoscut corespondent de război din Rusia.

Puterea explozibilului a fost de 200 grame TNT (trinitrotoluen). Trinitrotoluenul este un compus chimic folosit frecvent ca exploziv. Este fabricat prin nitrarea totală a toluenului și are formula C 6 H 2 (NO 2 ) 3 CH 3 . În practică mai este cunoscut și sub denumirea de trotil.

Jurnalistul Vladlen Tatarski, avea legături cu Kremlinul și a declarat public că susține invazia din Rusia încă din primăvara anului trecut.

Breaking:

An explosion occurred in Sankt Petersburg in one of Prigozhin’s cafes. The name of the cafe is “Street Bar”.

It is said that military blogger Vladlen Tatarsky was having a speech. Tass reports that he died in the explosion.#SanktPetersburg #Russia pic.twitter.com/a69gBw5FoN

— (((Tendar))) (@Tendar) April 2, 2023