Un istoric american spune că Rusia nu poate câștiga războiul din Ucraina, deși este o putere nucleară: „Puterile imperiale vor fi umilite”

Istoricul Timothy D. Snyder este autorul cărții „Drumul spre nelibertate”, iar subiectul principal al acesteia se referă la Rusia ca putere nucleară, incapabilă să câștige războiul din Ucraina deși deține astfel de arme de distrugere.

„Referitor la războiul ruso-ucrainean, o serie de comentatori au pornit de la premisa că o putere nucleară nu poate pierde un război. Aceste afirmații sunt absurde și periculoase. Se repetă ritualic că Războiul Rece ne-a arătat că puterile nucleare nu pot fi înfrânte. De fapt, Războiul Rece a demonstrat contrariul. Puterile nucleare au pierdut războaie tot timpul.

Cine a câștigat războiul dintre Statele Unite (înarmate nuclear) și Vietnamul de Nord? Vietnamul de Nord, desigur.

Cine a câștigat războiul dintre Uniunea Sovietică (înarmată nuclear) și Afganistan? Afganistanul, desigur. Războiul Rece a fost o perioadă a decolonializării, în care puterile coloniale au pierdut războaie decisive în fața statelor sau mișcărilor de decolonializare. Rusia se comportă astăzi precum o putere colonială”, analizează istoricul american.

Istoricul din SUA spune că dacă ucrainenii pierd în războiul din țara lor, acest lucru se va datora, probabil, înțelegerii greșit a istoriei recente.

„În ultimele decenii s-a întâmplat mai des ca un stat mai mic să învingă un stat mai mare pe câmpul de luptă.

Puterile nucleare pierd războaie; marile țări o fac adesea; iar puterile imperiale vor fi umilite. Din punct de vedere istoric, o victorie ucraineană asupra Rusiei nu ar fi surprinzătoare. Lipsa de înțelegere a istoriei va face mai dificilă o victorie ucraineană. Când tragem învățămintele greșite din trecut, ne oferim o scuză pentru lipsa de acțiune în prezent.

Dacă Ucraina pierde acest război nu va fi pentru că a trebuit să piardă. Ucrainenii fac ce pot, iar istoria ne arată că ei au o șansă. Dacă Ucraina pierde acest război s-ar putea foarte bine să se datoreze faptului că alții au folosit neînțelegerea istoriei pentru a-și oferi motive proaste pentru a pierde vremea în timpul săptămânilor care vor defini deceniile ce vor urma”, spune scriitorul și istoricul Timothy D. Snyder.

Istoricul Timothy D. Snyder spune că dacă Uniunea Europeană va continua să mai existe, pentru că ia în calcul dispariția sa, atunci proiectele de integrare privind Ucraina trebuie asumate la nivel comunitar.

„Ucraina este importantă pentru Europa, pentru că, dacă Europa va exista în viitor… trebuie să-și asume responsabilitatea pentru proiectul de integrare. UE trebuie să recunoască faptul că proiectul de integrare are rivali. De asemenea, UE trebuie să recunoască faptul că, dacă va continua să existe, trebuie să continue să fie atractivă pentru țările de la granițele sale. Europa trebuie să continue să admită țări în granițele sale. Fie Ucraina se va apropia de Europa și, într-un fel, va face parte din proiectul de integrare europeană, fie Ucraina va fi dominată de un imperiu vecin”, scrie, pe Twitter, istoricul Snyder.

