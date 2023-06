Un important general rus a fost implicat într-un accident suspect. Alexander Travnikov se află în stare gravă la spital

Generalul-locotenent Alexander Travnikov, în vârstă de 49 de ani, a fost implicat într-un accident grav în noaptea zilei de 25 iunie, în jurul orei 3.00 dimineața. Presa rusă relatează că acesta a fost rănit grav pe strada Sirenevaya din satul Lipovaya Gorka, raionul Volosovsky Incidentul a avut loc chiar în apropiere de casa sa. Travnikov se afla în vacanță în această perioadă.

Generalul rus a fost internat în stare gravă într-un spital din regiunea Sankt Petersburg. Travnikov conducea un ATV pe un drum de pământ și la un moment dat a pierdut controlul autovehiculului. Generalul s-a ciocnit de un obstacol și a căzut de pe ATV. La fața locului a fost adus un elicopter pentru ca victima să fie transportată la spital.

Generalul locotenent Alexander Travnikov face parte din poliția militară din Rusia. El a fost reprezentantul Ministerului de Interne rus în regiunea Sankt Petersburg. În prezent, rusul deține un post în departamentul de urmărire penală. Generalul a fost ales șeful Ministerului Afacerilor Interne pentru Districtul Central din Sankt Petersburg în anul 2017, iar la distanță de doar un an a fost numit prin decret prezidențial șef al Universității din Sankt Petersburg din Ministerul Afacerilor Interne.

Travnikov și-a dat demisia în primăvară anului 2022, după ce s-a încercat îndepătarea lui de la conducerea Universității din Sankt Petersburg. Generalul se află, în prezent, la dispoziția aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne. Este important de precizat că Travnikov a fost implicat într-un scandal mare de corupție.

În acest caz sunt anchetați și alți trei generali ai Ministerului Afacerilor Interne. Dosarul de corupție ar fi reprezentat și motivul pentru care a renunțat la funcția pe care o deține în Ministerul Afacerilor Interne. Surse judiciare au dezvăluit că autoritățile au găsit bunuri pe care nu le-a indicat în declarația de avere, informează Nexta.

#Russian Interior Ministry General Alexander Travnikov was involved in a serious ATV accident. He is in a hospital in critical condition. pic.twitter.com/n0dGCNQc9G

— NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2023