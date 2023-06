Un celebru milionar a murit la Sinaia, după ce a căzut de la Cota 1400. A vrut să își facă o poză în vârful muntelui

Fondatorul Dufa și Henkel, Marius Ivan, a murit la doar 64 de ani. Milionarul român a vrut să-și facă o fotografie la cota 1.400 la Sinaia în momentul în care tragedia a avut loc. Într-un moment de neatenție, el s-a dezechilibrat și a căzut în gol, într-o râpă de 50 de metri. Trupul neînsuflețit al acestuia a fost găsit de salvamontiști după două zile.

„Salvamont Sinaia și Salvamont Prahova au intervenit în această seară pentru recuperarea trupului unei persoane căzute dintr-un punct de belvedere, situat în apropierea Cotei 1400. Poliția desfășoară cercetări la fața locului, în vederea stabilirii condițiilor în care s-a produs tragicul accident”, a transmis Salvamont Prahova.

Înmormântarea va avea loc joi, 29 iunie.



El deținea două mari companii, Dufa și Henkel. Acesta se bucura de un succes formidabil și în domeniul imobiliarelor. Mai mult de atât, Marius Ivan a fost cel care a finanțat prin anii ’90 echipa de baschet a Craiovei. Marius Ivan era poreclit „Gigantul” datorită înălțimii sale de 2.04 metri.

Cine este Marius Ivan, milionarul mort la Sinaia

Marius Ivan și-a început afacerile în România imediat după Revoluție, importând produse de larg consum din Germania. Apoi, el a reușit să creeze branduri precum Dufa și Henkel Bautechnik România. Născut în Craiova, Ivan a absolvit Facultatea de Științe Economice și nu și-a uitat niciodată prima sa iubire, baschetul, sport pe care l-a practicat timp de 16 ani la Universitatea Craiova. „Am fost selecționat, de câteva ori, și în lotul național, dar în perioada în care am jucat eu România n-a avut rezultate spectaculoase“, spunea milionarul într-un interviu acordat Business Magazin în urmă cu mulți ani.

Regretatul milionar avea și trei copii: o fată și doi băieți, cărora avea de gând să le lase moștenire întregul său imperiu și să le explice cum a ajuns să aibă succes în afaceri. Am rămas impresionat de oferta de-acolo. Deși n-aveam nici experiență, nici bani, m-am hotărât, împreună cu alți cinci băieți de aceeași vârstă cu mine din Craiova, să importam alimente. Era clar că indiferent ce am fi adus în România am fi vândut”, povestea afaceristul.

El a construit și complexul de birouri North Gate din București, estimat la 21 de milioane de euro, potrivit Fanatik.