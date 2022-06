Musafiri nepoftiți pentru city managerul stațiunii Sinaia. O ursoaică cu pui a ajuns pe terasa casei sale

Marian Panait, city manager al stațiunii Sinaia din județul Prahova a avut parte de o vizită neașteptată. O ursoaică cu doi pui a reușit să urce pe terasa casei sale.

Vizită surpriză

În imaginile postate pe rețelele sociale se vede cum ursoaica, alături de unul dintre puii ei stă relaxată pe terasă și pare că admiră priveliștea. Bărbatul nu a fost însă la fel de liniștit și a sunat la 112. Autoritățile au intervenit și au îndepărtat animalele.

„Au venit la ceas de seară tocmai când mă pregăteam de un curs. Am crezut că Panda calcă mai apăsat. Eram într-un apel când am zis ..”stai că am urși pe terasă”.

Acum știu unde dispare mâncarea Pandei. Nu-i de glumă! Senzația de ursoaică cu pui la ușa ta crește pulsul. Îmi sunt tare dragi dar nu așa. Am apelat 112 – mulțumesc jandarmilor și polițiștilor“, a scris a scris Marian Panait, într-un mesaj pe Facebook.



Trebuie luate măsuri

Nu este prima situație de acest gen în Sinaia. Urșii au prins curaj, coboară din păduri și vin în zonele locuite în căutare de hrană. Brașovul este un alt oraș în care urșii se plimbă ca la ei acasă în ultimii ani. În Covasna și Harghita au fost cele mai multe cazuri de oameni atacați de urși.

Potrivit unui raport al Ministerului Mediului, trimis Comisiei Europene în 2019, pe teritoriul României trăiesc între 6.450 şi 7.200 de urși. Cei mai mulți sunt în Covasna, Harghita, Mureș și Brașov.

De ani de zile se chinuie autoritățile să găsească o soluție ca urșii să nu mai coboare în zonele locuite. S-au constituit comisii peste comisii, dar problema nu a fost rezolvată. Împușcarea urșilor nu este o soluție și este nevoie de măsuri pe termen lung. Specialiştii spun că trebuie create arii speciale pentru urşi, dar şi zone tampon unde animalele să găsească de mâncare în permanență pentru a nu mai intra în curţile oamenilor în căutare de hrană.