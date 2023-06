Gabriela Szabo, audiată ca martor, la DNA, în dosarul primarului de la Corbeanca. Ce spune fosta sportivă

Gabriela Szabó, fostă atletă, și soțul său, Zsolt Gyöngyössy, au fost audiați de Direcția Națională Anticorupție (DNA) în dosarul primarului din localitatea Corbeanca, în calitate de martori.

„Gabriela Szabo este audiată, în calitate de martor, la Direcția Națională Anticorupție, în dosarul primarului de la Corbeanca, Valeriu Anton. Împreună cu ea este audiat, tot în calitate de martor, și soțul său – Zsolt Gyöngyössy”, au declarat sursele judiciare.

Este vorba despre u n proprietar de teren care a vândut mai multe parcele de teren aflate în imediata apropiere a pădurii Corbeanca unui număr de 65 familii, susțin surse judiciare. Aceste familii, inclusiv a Gabrielei Szabo, au achiziționat mai multe parcele din terenul retrocedat.

Gabriela Szabo a ajuns la DNA

„Mai mulți proprietari din Corbeanca am achiziționat un pământ și, astăzi, suntem invitați la DNA. Sunt martor, am achiziționat terenul acum foarte mulți ani, nu-mi place să vorbesc despre așa ceva. Am pus la dispoziția DNA actele de cumpărare a unei parcele de 1000 de metri care se află chiar în spatele casei, actele sunt perfect legale, tranzacția am făcut-o prin mandatar și notar”, a menționat Gabriela Szabo, la ieșirea din sediul DNA, în exclusivitate pentru Gândul.

Zsolt Gyöngyössy, soțul Gabrielei Szabo, a spus că nu se aștepta să se confrunte cu probleme când a cumpărat terenul. „Am fost în calitatea de martor, atât. Am cumpărat terenul de bună – credință, ca un cetățean care crede în justiție și într-un notar public”, a precizat Zsolt Gyöngyössy .

Primarul comunei ilfovene Corbeanca, Anton Valeriu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El și nepotul său Robert Ilie Mihăilă sunt cercetați într-un dosar de corupție. Decizia a fost luată de judecătorii de la Curtea de Apel București.

Anton Valeriu a fost reținut de procurorii DNA sub acuzațiile de luare de mită, spălare a banilor și instigare la spălare a banilor.