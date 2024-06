Economie Un gigant american și-a deschis primul sediu din Europa, în România. Se fac angajări







Un gigant american al industriei jocurilor video a ales România pentru a deschide primul său sediu din Europa. Mișcarea vine la puțin timp după ce o altă companie renumită din domeniu, Gameloft și-a închis studioul de la Cluj.

Bucureștiul a fost alegerea unui gigant american al jocurilor

Compania americană Amazon Games a deschis la București un studio de jocuri și face în prezent angajări masive. De altfel, România este cunoscută și apreciată în domeniul industrie jocurilor video datorită calității resursei umane și a costurilor de producție mai mici.

Alegerea Bucureștiului făcută de Amazon Games este o veste bună pentru domeniu, mai ales că, recent, francezii de la Gameloft și-au închis studioul de la Cluj, după mai bine de zece ani petrecuți în țara noastră.

Gigantul american al industriei jocurilor video a declarat că va investi mai multe milioane de dolari în țara noastră, pentru dezvoltarea unui studio de jocuri.

„Amazon Games anunţă că a deschis un nou studio de dezvoltare de jocuri în Europa, cu sediul în Bucureşti, România. Studioul extinde angajamentul Amazon de a dezvolta şi publica jocuri, acesta alăturându-se echipelor de dezvoltare existente în Orange County, Montreal, San Diego şi Seattle.

Noul studio se va concentra pe susţinerea portofoliului diversificat de jocuri al Amazon Games, acum şi în viitor”, se arată într-un comunicat al Amazon Europa, citat de ZF.

Se fac angajări pentru mai multe poziții cheie

Cristian Pană, care în trecut a coordonat studioul Ubisoft, un alt gigant al jocurilor video prezent în România va fi cel care va conduce studioul Amazon Games din București. Pană activează de peste 20 de ani în industria jocurilor, lucrând la importante francize, cu milioane de jucători în întreaga lume, precum: Tom Clancy’s The Division, The Crew, Far Cry și Avatar.

„Amazon Games l-a angajat pe veteranul din industrie Cristian Pana pentru a conduce noul studio din Bucureşti. Cristian aduce peste 20 de ani de experienţă în crearea de jocuri video, cel mai recent fiind director general la Ubisoft Bucureşti. Experienţa sa acoperă unele dintre cele mai mari jocuri şi francize din industrie - inclusiv Tom Clancy's The Division, The Crew, Far Cry şi Avatar - şi diverse genuri, inclusiv jocuri de condus, jocuri de acţiune şi aventură în lume deschisă şi alte jocuri de rol (RPG),” este precizat în

La acest moment Amazon Games a anunțat că face angajări pentru studioul din București. Sunt căutați specialiști în în software, artiști, designeri și animatori, existând la ora actuală mai mult de 20 de anunțuri de recrutare postate pe site-ul companiei, pentru noul său sediu di Europa.

“Extinderea echipelor noastre interne de dezvoltare în Europa a fost un pas firesc pentru noi în abordarea portofoliului nostru amplu.

Bucureştiul este cunoscut ca fiind unul dintre cele mai importante oraşe europene emergente pentru dezvoltarea de jocuri şi aşteptăm cu nerăbdare să profităm de bogata resursă de talente”, a declarat Cristoph Hartmann, vicepreședinte Amazon Games, transmite ZF.