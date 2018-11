Un fotbalist român ȘOCHEAZĂ: „Îți lua sânge, dar nu te obliga nimeni. În fiecare week-end ne băgau vitamine în vene, perfuzie”

Mijlocașul ofensiv Dacian Varga, fost jucător al echipei Kuban Krasnodar, a vorbit despre tratamentele la care era supus în Rusia.





Fost fotbalist la Sportul Studențesc, Rapid sau Kuban Krasnodar, Dacian Varga a vorbit despre metodele pe care le foloseau rușii pentru a îmbunătăți performanțele sportive. Varga a povestit că timp de 1 an n-a dat niciun test anti-doping.

„În Rusia, îți lua sânge, dar nu te obliga nimeni. În fiecare week-end ne băgau vitamine în vene, perfuzie. Nu văd nimic rău în asta. Ne simțeam foarte bine după ce făceam asta. Îți arăta ce substanțe îți bagă, niște fiole cu calciu, magneziu. Am văzut la unii colegi cum scoteau sângele, îl băgau într-o centrifugă, și apoi îl băgau înapoi în corp. Într-un an de zile cât am stat în Rusia nu mi-a făcut nimic niciun control antidoping. Nu se făceau, nu am văzut niciodată control acolo!”, a spus Varga pentru GSP Live.

