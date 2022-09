Un fotbalist legendar din România are mari probleme de sănătate. „Doar la morgă mai trece”

Legendarul portar român Rică Răducanu, în vârstă de 76 de ani, nu o duce prea bine în ultima perioadă. Unul dintre simbolurile echipei Rapid se confruntă cu mai multe probleme de sănătate și ar avea nevoie de o intervenție chirurgicală. Medicii l-au sfătuit să se opereze la ambele picioare. Genunchii i-au dat mari bătăi de cap fostului internațional român.

Mari probleme de sănătate pentru Rică Răducanu

„Am fost toată vara, la tratament, în stațiunea Neptun, acolo fac de când eram sportiv de performanță, dar am fost și la marele centru din Mangalia, unde se tratează soția mea, dar nu merge cu nimic. Tot cu picioarele am probleme, cu genunchii, doctorul mi-a zis clar ce am și că fără proteze la ambii genunchi nu are ce să-mi facă”, a povestit, recent, fostul mare goalkeeper.

El a explicat și de ce nu ar vrea să se opereze. Pentru că, după intervenția chirurgicală, ar exista un mare inconvenient ce ține de deplasare. u „Nu vreau să mă operez căci trebuie, mai apoi, timp de șase luni, să învăț să merg din nou. S-au dus dracu cartilagiile, trebuie proteze, dar mi-e tare frică de operație!

Boala asta e păcătoasă, nu mai trece, gata! Bine mi-a zis mie medicul Oprescu: ”Doar la morga mai trece!”. A zis adevărat, până la urmă””, mai declara Rică pentru ego.ro.

Rică Răducanu se confruntă și cu probleme financiare în ultima vreme. „Nu știu ce o să fac după ce se termină vara. De aici mai ciuguleam un ban. Pensia îmi ajunge numai să cumpăr medicamentele. Noroc cu nevasta, ea drămuiește fiecare leuț, nu știu cum reușește. Înainte mai mergeam la tv, la evenimente, și mai făceam un ban cinstit.

Acum de când sunt bolnav si târâi piciorul ăsta după mine, nu mă mai caută, tată, nimeni”, spunea fostul fotbalist pentru playtech.ro.