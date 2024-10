Gigi Becali agită spiritele în curtea rivalei CFR. Replica patronului Neluțu Varga

Gigi Becali este cunoscut pentru lipsa de diplomație, dar și pentru că nu se poate abține de la comentarii. Patronul FCSB are păreri chiar și pe teme care nu-i sunt cunoscute sau care nu-l privesc.

Latifundiarul din Pipera consideră că averea sa îi dă dreptul să spună orice, oriunde și oricând. Fără să țină cont că afirmațiile sale ar putea avea consecințe negative. Este cazul și acum, când s-a băgat în conflictul de la CFR Cluj, dintre antrenorul Dan Petrescu și jucătorul de fotbal Louis Munteanu.

Neluțu Varga, patronul CFR Cluj, i-a amintit omului de afaceri din Pipera că nu trebuie să se bage acolo unde nu este treaba sa. Mai exact, într-o declarație de presă, i-a atras atenția lui Gigi Becali că nu ar trebui să-l preocupe problemele interne ale grupării pe care o conduce. Mesajul patronului CFR vine în contextul în care finanțatorul FCSB a comentat disputa dintre antrenorul Dan Petrescu și jucătorul de fotbal Louis Munteanu.

Incidentul s-a petrecut în prelungirile partidei dintre CFR Cluj și Petrolul Ploiești. Scos de pe teren în prelungirile meciului, după ce a fost introdus la pauză, jucătorul a avut o reacție nervoasă. El a trecut spre bancă ignorându-l pe tehnicianul Dan Petrescu. Faza a fost comentată de Gigi Becali care i-a luat apărarea fotbalistului.

Este de notorietate că patronul FCSB și l-a dorit pe Louis Munteanu. Tânărul fotbalist a ales să joace la CFR Cluj. Acest lucru nu-l împiedică pe Becali să încerce să-l atragă la echipa sa. Astfel că comentariile sale pot fi puse o seama unei strategii menite să-i atragă simpatia jucătorului.

În acest context, conducătorul echipei clujene i-a transmis lui Gigi Becali să nu se mai amestece în treburile altora. Neluțu Varga i-a atras atenția să se ocupe de echipa sa, având în vedere „anomaliile” care domnesc la FCSB. Totodată, omul de afaceri clujean îi atrage atenția să înceteze cu astfel de comentarii pentru că altfel nu-l va mai respecta.

„Îi transmit domnului Becali să-și vadă de echipa lui, de afacerea lui, de ciorba lui! Domnul Becali nu m-a auzit pe mine comentând despre jucătorii altei echipe sau despre fotbaliștii dânsului. (...) Ce treabă are domnia sa cu Louis Munteanu? Să-și vadă de treabă, că la noi, la CFR, lucrurile sunt într-o normalitate. Nu este ca la dânsul. La noi, antrenorul hotărăște. Bineînțeles că patronul are ultimul cuvânt, dar antrenorul este șeful. La noi e normalitate, nu ca la FCSB, unde patronul face echipa și schimbările”, a comentat Neluțu Varga.

Pe un ton iritat, Neluțu Varga subliniat că nu poate primi lecții de la Gigi Becali, patronul unui club unde domnesc o mulțime de anomalii. Totodată, l-a avertizat pe finanțatorul roș-albaștrilo că ar putea comenta, la rându-i despre situația de la FCSB. A precizat că nu o face deoarece este vorba despre respect. Chiar și așa, i-a recomandat să se abțină.

„Deci nu poate să ne dea nouă lecții patronul unui club unde domnesc atâtea anomalii. Am putea și noi să vorbim multe despre ce se întâmplă la FCSB sau despre ceea ce face Gigi Becali, dar nu o vom face pentru că e vorba de respectul între noi. Îi spun încă o dată public domnului Becali să ne lase în pace și să nu mai vorbească despre jucătorii noștri, despre situația de la noi!”, a mai spus Neluțu Varga.

Patronul CFR Cluj i-a amintit omologului său de la FCSB că s-a purtat corect față de el, de fiecare dată. Drept urmare, a apreciat că nu este normal ca Gigi Becali să se implice în treburile grupării sale.

„Nu e fair, mai ales în condițiile în care eu am fost corect cu domnia sa. Am fost fair până la capăt, așa cum mă știți. Nu este normal ce face Gigi Becali și îi spun doar atât: «Oprește-te!». Nu aș vrea să-mi pierd respectul pe care îl am pentru domnia sa. Haideți să ne respectăm ca patroni și să ne vedem fiecare de echipa lui. Așa mi se pare firesc, de bun-simț”, a declarat Varga.