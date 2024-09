Sport Nelu Varga vrea schimbări radicale la CFR Cluj. Patronul renunță la câțiva jucători







Nelu Varga, patronul CFR Cluj, a anunțat că face mari schimbări la nivel de echipă. Astfel, acesta este decis să renunțe la alți trei jucatori titulari. Decizia vine în urma înfrângerii suferite în fața celor de la Pafos, play-off de calificare în grupele Conference League.

Nelu Varga face schimbări radicale la CFR Cluj

Patronul CFR Cluj vrea să modifice componența lotului de jucători. După eșecul recent, Nelu Varga a arătat că este dispus să renunțe la Anton Kresic, Matija Boben și Arlind Ajeti.

Cei trei jucători au primit deja ipropuneri din Turcia, iar patronul clujean ar fi gata să ajungă la o înțelegere.

Totodată, unul dintre aceștia ar prezenta interes și pentru Arabia Saudită.

„Kresic și Boben o să mai plece. Și Ajeti sper. Boben, Kresic și Ajeti cred că pleacă în Turcia. Pentru Ajeti avem interes din Arabia Saudită și Turcia. Nu mai discutăm de veniri, numai copii, tineret”, a spus patronul clujean, conform ProSport.

Daniel Bîrligea s-a aflat pe lista transferurilor

Plecarea celor trei jucători nu este singura schimbare de la CFR Cluj. Luni, patronul echipei a acceptat transferul lui Daniel Bîrligea. Atacantul va merge la FCSB, iar suma pusă la bătaie pentru acest schimb este de două milioane de euro. Conform înțelegerii, la suma respectivă s-ar adăuga și 15% dintr-un transfer ulterior. Astfel, totalul se ridică la peste 3,5 milioane de euro.

„Verbal ne-am înțeles. Urmează actele să meargă mâine la vizita medicală, să semneze contractul și gata. Din punctul meu de vedere, mi-am dat cuvântul, n-are ce să mai apară… Două milioane de euro, plus 15%, plus bonusuri, ajunge undeva la 3,5 milioane. Până la urmă, știi cum e… am primit 2,5 milioane de la Rio Ave cea mai bună ofertă și n-am vrut să-l dau, pentru m-a înnebunit Dan că să-l dăm după ultimul joc de calificare și uite că nu ne-am calificat și s-a închis portița.(…)Și, ca să-l țin pe Louis Munteanu rezervă, pe care am dat atâția bani, nu pot! Avem destui atacanți, îl avem pe Postolachi, pe Michael…”, a explicat patronul clujean.

Nelu Varga, planuri noi pentru CFR Cluj

În Superliga, clujenii ocupă poziția a patra, având 13 puncte acumulate în urma celor șapte etape jucate. Patronul echipei a luat decizia să facă schimbări la scurt timp după înfrângerea suferită în fața celor de la Pafos.