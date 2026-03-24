Un fotbalist de la Napoli, elogiat de fiul lui Diego Maradona: Tata a fost Dumnezeu, el este Iisus

Scott McTominay impresionează la Napoli, iar fiul lui Diego Maradona îl numește al doilea cel mai important jucător din istoria clubului, relatează goal.com.

Scott McTominay traversează o perioadă excelentă la Napoli, după transferul de la Manchester United. Mijlocașul scoțian, în vârstă de 29 de ani, a avut un impact imediat în Italia.

După ce a câștigat titlul în Serie A în primul său sezon și a fost desemnat jucătorul anului, McTominay își menține forma și în actuala stagiune. El a ajuns la 11 goluri în toate competițiile și a marcat unicul gol în victoria cu 1-0 împotriva lui Cagliari, din 20 martie.

Succesul recent a readus speranța în tabăra lui Napoli. Echipa pregătită de Antonio Conte a redus diferența față de liderul Inter la șapte puncte și visează la un nou titlu.

Performanțele lui McTominay nu au trecut neobservate. În oraș au apărut deja simboluri și mesaje de apreciere dedicate mijlocașului, într-un loc unde imaginea lui Diego Maradona este la putere.

Fiul legendarului argentinian, Diego Maradona Jr., a avut, surprinzător, un discurs elogios la adresa scoțianului.

„După tatăl meu, McTominay este cel mai influent jucător din istoria lui Napoli. La Napoli l-am avut pe Dumnezeu. Pentru mine, McTominay este Iisus. Este un jucător fundamental”, a spus fiul celui supranumit “El Pibe de Oro”.

La rândul lui, Antonio Conte consideră că mijlocașul a făcut un pas important în carieră odată cu mutarea în Italia.

„Se simte mai complet și mai experimentat și ajunge într-un moment cheie al carierei, în care trebuie să-și decidă direcția. Nu a avut niciodată un rol principal la Manchester United, în timp ce aici i-am oferit unul. A muncit mult și acum este un jucător complet. Progresul lui a fost împărtășit de întreaga echipă”, a spus antrenorul lui Napoli.

Recent, în cadrul unui interviu, fotbalistul scoțian a vorbit despre schimbările din jocul său după transferul în Serie A.

„La Napoli am crescut atât din punct de vedere tactic, cât și fizic. Din punct de vedere tactic, Italia este diferită față de Premier League. A trebuit să mă adaptez și să învăț foarte repede cum să joc, ce mișcări să fac, cum să mă eliberez, cum să devin un pericol în careul advers și, de asemenea, cum să apăr. A fost o perioadă frumoasă de învățare și m-am bucurat de fiecare minut”, a spus Scott McTominay.