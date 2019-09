Maximilian Bălășescu a fost arestat de procurorii DNA la începutul anului 2012 și condamnat rapid la 5 ani de închisoare pentru luare de mită prin intermediari. Nu a fost niciun flagarant, așa cum s-a spus inițial. A fost, însă, o lovitură fantastică, arestarea tânărului procuror șocând pe toată lumea care-l cunoștea.

Bălășescu era, în anii 2000, unul dintre cei mai mediatizați procurori, care au luptat cu grupurile de crimă organizată, mai ales cu clanurile interlope de etnie romă. Acestea stăpâneau Capitala și chiar erau sprijinite de unele personalități politice în scop electoral. Presa era plină de acțiunile polițiștilor și de anchetele procurorului Bălășescu, în urma cărora s-a lăsat cu arestări și trimiteri în judecată a membrilor clanurilor Duduianu, Forman, Sile Pietroi, frații Preda, din gruparea sportivilor.

Procurorii DNA l-au acuzat că ar fi pretins și luat bani de la clanul țiganilor din jurul vrăjitoarelor Vanesa și Melisa, atunci când el instrumenta dosarul în care Oana Zăvoranu le reclamase pe vrăjitoare că au escrocat-o. De fapt, procurorul Bălășescu le arestase în decembrie 2011. În 18 ianuarie 2012, Tribunalul Ifov le-a pus în libertate. Iar, pe 1 februarie, la nici două săptămâni de la eliberarea vrăjitoarelor, procurorul Maximilian Bălășescu a fost arestat fiindcă ar fi luat mită 50.000 de euro ca să închidă dosarul Vanesa-Melisa. Nu a fost prins în flagrant, ci la baza anchetei împotriva lui a stat denunțul unui cetățean din Dămăroaia pe care-l cerceta pentru înșelăciune. Acesta sesizase DNA.

Despre toate acestea și despre felul în care a fost judecat și condamnat la închisoare, fostul procuror va face dezvăluiri în cadrul unui documentar filmat la București și care va fi difuzat peste câteva luni pe Netflix.

„Este vorba de un documentar despre Justiția și Injustiția din România, cu 10-12 episoade în care sunt intervievate mai multe personalități. Eu am spus cât am putut în 3 ore de filmare. Și n-au tras nicio dublă! În principal au fost întrebări despre activitatea mea profesională, de ce am fost arestat și cum am trăit perioada de detenție și dacă presiunile UE cu privire la legislația din România au influențat pozitiv sau negativ sistemul judiciar. Când am acceptat să intru în povestea asta, mi-am zis că am fost primul procuror în multe …de ce să nu fiu și primul pe Netflix!”, mi-a spus fostul magistrat.

Documentarul se numește „18 zile în Septembrie“, iar serialul, așa cum a spus și Maximilian Bălășescu, va cuprinde și opiniile altor oameni din Justiție sau care au răspuns de ea.

O viață luată de la început

Totul s-a prăbușit din ziua în care a fost arestat pentru corupție. Cariera lui de succes stopată, apoi, în timpul detenției, divorțul. A ieșit și a luat viața de la început. Deși, și astăzi, foarte mulți oameni îi spun ”procurorul”. Maximilian Bălășescu se destăiuie: „Am încercat să fac mai multe afaceri în primele 6 luni…,dar am întâlnit numai oameni neserioși. După mai multe nereușite, mi-a prezentat fratele meu un prieten de-al lui cu care m-am asociat într-o afacere cu piese si accesorii auto, pe care o dezvolt și acum. Acum, după 4 ani, am ajuns la o cifră de afaceri de 15 milioane de lei și avem 45 de angajați. Am divorțat și m-am recăsătorit. Stăm cu chirie. Am prieteni sau cunoștințe noi…alt anturaj, altă viață. Motocicletele și pasiunea pentru ele au rămas… mă vede lumea la cursele de Enduro”

