Un fost patron din Liga I regretă investițiile. A pierdut 30 de milioane într-un fotbal mizerabil

Unul dintre oamenii care au investit în fotbalul românesc și care au dispărut fără urmă regretă că a pierdut foarte mulți bani. Omul de afaceri Ioan Neculaie a patronat echipa FC Brașov, care în prezent evoluează în liga a 2-a și este departe de gloria de altădată.

Neculaie a stat după gratii, pentru că a fost condamnat pentru omor din culpă și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Omul care a patronat Roman SA spune că are cazierul curat în prezent și vorbește despre pierderile pe care i le-au adus investițiile la formația de sub Tâmpa.

„M-au pedepsit degeaba, fără niciun motiv, un Jihad nu împotriva mea, ci a economiei românești. Cazierul meu este curat în prezent.

Am pierdut 30 de milioane de euro într-un fotbal mizerabil. Peste 30 de milioane de euro, bani munciți. N-am luat niciun leu de la Primărie (n.r. – din Brașov), care a contribuit doar cu becurile de la instalația de nocturnă, pe care, în rest, am făcut-o prin efortul meu personal. Nu mai vorbesc de gazonul care era cel mai bun din țară”, a spus Neculaie într-un interviu acordat pentru prosport.ro.

FC Brașov, o „dublă” cu Inter Milano, în Cupa UEFA

„Cu toate astea, deși am fost singur, am avut și rezultate. Am dus Brașovul după 27 de ani în cupele europene, unde am jucat și celebra «dublă» cu Inter Milano. Sper să nu treacă acum încă 27 de ani de absență a echipei din prima divizie.

(…) Aș prefera ca lumea să mă uite și să mă lase în pace. Le mulțumesc celor mulți care realizează ce-am făcut în 17 ani pentru fotbalul brașovean. Ceilalți să fie sănătoși!", a mai spus omul de afaceri.