Un fost jucător de la Steaua, jignit grosolan. „Mi-a zis că sunt dobitoc”

Raul Rusescu (35 de ani) a făcut carieră la Unirea Urziceni, apoi la Steaua. Cu „roș-albaștrii” a câștigat două titluri de campion al Ligii I, în 2013 și 2015. Atacantul a trecut pe la formația finanțată de Gigi Becali în trei mandate și, vârful maxim al carierei l-a atins prin transferul la FC Sevilla. Dar, la echipa andaluză nu a reușit să se impună.

Rusescu a povestit cum a fost jignit de un suporter, în momentul în care a afirmat că adevărata Steaua este actuala FCSB.

Jignit pentru că a fost tranșant în scandalul CSA Steaua – FCSB

„Stăteam de vorbă cu Adi Popa la finalul meciului (n.r.- un amical CSA Steaua – Concordia Chiajna) și, dintre toți ăia 20 de oameni care au venit să vadă meciul, era un domn care a început să-mi spună că eu nu am jucat la Steaua, că sunt un dobitoc, o tâmpenie din asta.

Domnul respectiv mă aplauda pe mine pe Ghencea și acum mă certa pe mine că nu am jucat la Steaua. Foarte bine, e părerea ta, ți-o respect, dar opinia mea este alta. Nu am dreptul să am altă părere?

Asta îi deranjează și nu înțeleg de ce. Eu am spus-o, Steaua este echipa din Liga 1, cea care nu a retrogradat niciodată. E echipa la care e același patron din 2003, nu s-a schimbat. Pe Adi Popa nu l-am certat. Noi, cei din generația pe care a avut-o Reghecampf, am rămas prieteni”. A povestit Raul Rusescu la „Un podcast la alt nivel”.

A rămas prieten cu fostul coechipier, Adi Popa

„Eu îi pot respecta părerea lui Adi Popa, nicio problemă. I-am spus de atâtea ori și l-am întrebat: `Când ai fost în tribună la Steaua – Valencia, cine era patron?` Și eu eram fan, dar nu aveam posibilitatea să vin la meciuri.

Steaua lui Gigi Becali e Steaua București, e părerea mea. Dintre toți oamenii normali cu care m-am întâlnit pe stradă, niciunul nu mi-a spus că CSA e Steaua. Eu am jucat toată cariera la Steaua, am câștigat trofee”, a mai spus Rusescu.