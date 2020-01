Un fost internațional român nu crede în calificarea „tricolorilor” la EURO 2020: „Nu cumva avem prea multe pretenții?!”

Pe 26 martie, România va juca în Islanda, cu reprezentativa nordică, în barajul pentru EURO 2020. Dacă vor trece de „vikingi”, atunci „tricolorii” sunt obligați să învingă Ungaria sau Bulgaria (31 martie/într-o singură manșă), pentru a merge la turneul final din acest an.

Însă, Ioan Ovidiu Sabău nu-i vede cu ochi buni pe „tricolori” în drumul lor către EURO, deoarece „Moțu`” condamnă aparațiile rare la echipele de club ale elevilor lui Mirel Rădoi.

„Doar cu o surpriză e posibilă calificarea la Euro. Din moment ce avem atât de mulți jucători care nu evoluează la cluburi, poate și noi pretindem prea mult de la naționala asta. Au nevoie să fie ajutați, așa cum și noi am fost ajutați. Când am debutat la U Cluj nu eram mai bun decât ceilalți din lot, dar Remus Vlad a zis „Eu merg pe mâna ta!”. M-a forțat, mi-a dat încredere și mai târziu m-a luat Dinamo, am prins și naționala.

Îmi mai zic unii și acum „Tu ai fost talentat”. Lăsați-mă cu talentul! Am fost muncitor, am muncit enorm! La 15-16 ani, eu eram subțire ca degetul! Mi-am dat seama că tehnica nu mă ajuta la nimic, cădeam după fiecare contact. Și am muncit incredibil doi ani de zile, până când am căpătat musculatură, forță. M-am transformat. Când am ajuns la Feyenoord mă puteam bate cu olandezii fără probleme, deși erau toți extrem de puternici”, a săus Sabău în interviul acordat „Gazetei Sporturilor”.

