A murit, la doar 36 de ani, un fost campion al World Wrestling Entertainment. Este vorba despre Windham Rotunda. El a fost și luptător profesionist din a treia generație. Tragica veste fost anunțată de Paul Levesque, directorul de conținut al WWE, fostul wrestler cunoscut sub numele de Triple H. Și colegii de la WWE au confirmat decesul sportivului.

Rotunda a fost fratele lui Taylor Rotunda, cunoscut sub numele de Bo Dallas. Tatăl luptătorului a fost Mike Rotunda, membru al Hall of Fame. Nepotul regretatului sportiv se numește Robert Windham, cunoscut sub numele de Blackjack Mulligan.

I was given permission to reveal that earlier this year Windham Rotunda (Bray Wyatt) got COVID that exacerbated a heart issues.

There was a lot of positive progress towards a return and his recovery. Unfortunately today he suffered a heart attack and passed away.

