Un fost antrenor al FCSB-ului explică motivele „divorțului” de Gigi Becali. „Tu antrenezi, eu fac echipa!”

Ilie Stan a povestit la „Prietenii lui Ovidiu” detalii neștiute despre relația sa cu omul de afaceri, afirmând că a avut atunci o perioadă bună, în care și-a demonstrat valoarea. „Am luat echipa de pe locul 10 și am ajuns cu ea pe locul 2. Prin jocul echipei, de la o mie de suporteri, în trei luni am jucat cu 50.000! După o singură discuție cu Gigi am decis să plec”, a dezvăluit Stan, potrivit gsp.ro.

„Băi tată, tu antrenezi, eu fac echipa! N-am putut și am plecat!”

Antrenorul a preluat FCSB pe locul 10, iar când a ajuns pe 2, Gigi Becali a afirmat că „sunt 30 de milioane în loc și trebuie să mă bag”.

„N-am avut divergențe. Când am plecat, simțeam că e momentul. S-au întâmplat multe lucruri pe care n-o să le spun și-o să le țin doar pentru mine. Eu mai mult fac decât vorbesc, dar când fac și nu sunt respectat, o să vorbesc.

La un meci cu Gaz Metan, de acasă, la pauză, a venit Narcis la mine pentru prima dată cu telefonul și scria „Tatu, Tatu, Tatu, Tatu”. L-am trimis la încălzire și atunci am zis: „Câștig, plec! Nu câștig, tot plec”. Am făcut 0-0, după meci am fost la Gigi și i-am spus că nu mai rămân. Eu aveam discuții cu Gigi, mergeam la Palat la el, făceam o strategie, îi explicam cum gândesc eu, era de acord cu majoritatea deciziilor care erau luate de către mine.

Când eram pe locul 10, „Ilie, faci ce vrei la echipă”, dar când am ajuns pe locul 2, „Tată, de acum sunt 30 de milioane de euro în joc și trebuie să mă bag!”. Ha, ha, ha! Atunci am renunțat! „Ești nebun? Când m-ai adus să mă bat cu CFR-ul, unde pleci?”. „În ce condiții să rămân?”. „Băi tată, tu antrenezi, eu fac echipa!”. N-am putut și am plecat!”, s-a confesat Ilie Stan.