Un focar viral a provocat moartea în masă a zeci de tigri aflați în captivitate

Un focar viral a provocat moartea în masă a zeci de tigri aflați în captivitate
În nordul Thailandei, autoritățile desfășoară o anchetă sanitar-veterinară după un eveniment neobișnuit raportat la două parcuri de faună sălbatică din provincia Chiang Mai. Zeci de tigri aflați în captivitate au murit într-un interval scurt de timp, iar instituțiile responsabile încearcă să stabilească sursa agenților patogeni identificați în urma testelor preliminare, potrivit People.

Zeci de tigri morți în două locații din Thailanda

Potrivit publicației The Nation, între 8 și 19 februarie, 72 de tigri au murit în două facilități operate sub brandul Tiger Kingdom. Datele citate din raportul Protected Area Regional Office 16 (Chiang Mai) indică 51 de decese la Tiger Kingdom Mae Taeng și alte 21 la Tiger Kingdom Mae Rim.

Reprezentanții Tiger Kingdom Mae Rim au anunțat închiderea temporară a parcului pentru 14 zile, ca măsură de precauție.

Instituțiile locale monitorizează situația, iar personalul parcurilor a raportat cazul către autoritățile veterinare și de conservare.

Conform Bangkok Post, acesta este cel mai amplu episod de mortalitate înregistrat până acum într-o singură rețea de parcuri cu tigri din Thailanda.

Agenții patogeni identificați

Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Chiang Mai University analizează probe recoltate de la carcasele animalelor și din hrana acestora. Testele inițiale au confirmat prezența virusului distemperului canin (CDV) și a bacteriilor mycoplasma. Specialiștii subliniază că o co-infecție poate duce la complicații severe, ceea ce ar putea explica evoluția rapidă a cazurilor.

Oficialii din domeniul zootehnic au menționat, de asemenea, detectarea parvovirusului felin în testele preliminare. Sursa exactă a contaminării nu a fost confirmată, însă Bangkok Post notează că principalul element investigat este carnea crudă de pui furnizată de o fermă privată către ambele facilități.

Măsuri dispuse de autoritățile din Thailanda

Directorul general al Departamentului pentru Dezvoltarea Zootehniei, Somchuan Ratanamungklanon, a ordonat dezinfectarea completă a țarcurilor și izolarea tigrilor rămași în viață.

Animalele vor rămâne în carantină până la finalizarea programului de vaccinare, pentru a reduce riscul răspândirii virusului.

Oficialul a explicat dificultățile intervențiilor medicale la felinele mari:

„Tratamentul tigrilor bolnavi este foarte diferit de tratamentul câinilor și pisicilor. Câinii și pisicile trăiesc aproape de noi, astfel că atunci când apar simptome, putem reacționa imediat și oferi tratament.”

Tigri

Tigri / sursa foto: captură video

Acesta a adăugat:

„Tigrii, însă, nu trăiesc aproape de oameni. În momentul în care observăm că ceva este în neregulă, boala poate fi deja într-un stadiu avansat.”

Proceduri privind animalele moarte din Thailanda

Conform Bangkok Post, fiecare tigru mort a fost îngropat cu un număr de identificare, pentru eventuale referințe viitoare. Procedura face parte din protocolul standard aplicat în situații de boală infecțioasă, permițând trasabilitatea cazurilor.

Tiger Kingdom Chiang Mai, operat de Khum Sue Trakarn Ltd, avea anterior 246 de tigri în evidență. Autoritățile nu au comunicat deocamdată bilanțul actualizat al animalelor aflate în carantină.

Investigația epidemiologică este în desfășurare, iar rezultatele finale ale analizelor de laborator sunt așteptate pentru a stabili cauza exactă a focarului. Reprezentanții Tiger Kingdom nu au oferit un punct de vedere imediat, potrivit PEOPLE.

