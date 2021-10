Un derby din Europa a fost suspendat din cauza violențelor. Ultrașii au intrat pe teren și s-au bătut cu bestialitate. VIDEO

Incidente extrem de violente au întrerupt derby-ul Slovaciei, disputat, duminică, de formațiile Spartak Trnava și Slovan Bratislava. În minutul 15 al confruntării, arbitrul a decis să trimită jucătorii la vestiare, pentru că ultrașii intraseră pe teren. Au urmat bătăi teribile, care s-au lăsat cu mulți răniți. Fanii s-au lovit fără milă și doar intervenția scutierilor i-a potolit.

Meciul nu a putut să mai continue din cauza violenței

Există o mare rivalitate, de mult timp, între fanii celor două formații, clasate în acest sezon pe primele două poziții ale ierarhiei campionatului intern. A fost o zi tristă pentru fotbalul nostru. Ar fi trebuit să cântăm în derby și noi căutăm vinovații. Toate pregătirile făcute înaintea meciului au fost ruinate de niște primitivi”, a declarat fostul internațional Robert Vittek, care a evoluat la Slovan Bratislava.

„Suntem terifiați! Unde a dispărut respectul? Oameni care vor răul altor oameni. Doar fotbalul pierde după asemenea scene”, a spus și Marek Sapara, fotbalist slovac. După ce aceste incidente vor fi judecate de Comisia de Disciplină a Federației de Fotbal din Slovacia, ambele cluburi riscă să piardă meciul la „masa verde”.

Spartak Trnava a eliminat-o pe Sepsi Sfântu Gheorghe

Spartak Trnava este echipa care, în acest sezon al Conference League a reușit să o elimine pe Sepsi Sfântu Gheorghe (0-0, 1-1 și 4-3 după executarea loviturilor de departajare).

„Vreau să-mi felicit jucătorii pentru efortul depus, pentru încercările pe care le-au făcut ca să învingă un adversar care din punct de vedere fizic este peste noi,cu jucători atletici, puternici, înalți. Am primit un gol în a doua repriză total nemeritat și la o fază pe care puteam să o anihilăm mult mai ușor.

Am depus mult efort, am jucat 120 de minute. Nu am ce să le reproșez băieților, la penalty-uri e chestie de inspirație, de stăpânire de sine. Se vede că nu avem experiența Europei. Am avut tracul acela la început, pe care nu l-am înțeles. Avem anumiți jucători de la care așteptam mult mai mult, n-a fost să fie, dar îmi felicit echipa pentru dăruire”, spunea Leo Grozavu, fost antrenor la Sepsi, după acel meci.